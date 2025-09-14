Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lluvias en Valencia. Iván Arlandis

Aemet anuncia posibles chubascos con tormentas este lunes en la Comunitat y señala en qué zonas caerán

El organismo meteorológico no descarta lluvias los próximos días

Jorge Zarco

Jorge Zarco

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:25

La Agencia Estatal de Meteorología lleva anunciando en los últimos días la posibilidad de lluvias en la Comunitat, especialmente en Castellón. De hecho, allí activó un aviso amarillo durante viernes, sábado y la madrugada de este domingo. Durante los próximos días, el organismo meteorológico no descarta que se produzcan precipitaciones, incluso con tormentas.

Este lunes 15 Aemet espera un cielo con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo a despejado al mediodía y nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón. Señala que hay una baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta por la tarde en el interior norte de Castellón.

Temperaturas mínimas con pequeños cambios, mientras que las máximas en ascenso en el interior de Valencia. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

El martes 16 se sigue la tendencia. Cielo con intervalos nubosos sin olvidar la probabilidad (no muy elevada) de chubascos en litorales de Valencia y Castellón durante la primera mitad del día, y en el interior de Castellón por la tarde. Temperaturas sin grandes modificaciones y viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este a partir de mediodía.

El miércoles 17 la previsión es de cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales. Mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este durante las horas centrales.

Y el jueves 18, aunque es una fecha lejana y conforme de acerquen los días puede cambiar, Aemet pronostica cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral central; por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón. Máximas con ascensos locales en el interior de Valencia y Viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales.

