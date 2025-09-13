Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barranco del Poyo a su paso por Picanya. JLBort

La CHJ tardará tres años en instalar los sistemas de alerta en los cauces de la Comunitat

La Confederación licitó en noviembre su puesta a punto en el Poyo, Turia y Magro y extiende al resto de la cuenca su montaje con un nuevo contrato

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:46

Valencia se acerca al primer aniversario de la tragedia del 29 de octubre, donde 229 personas perdieron la vida a causa de la mayor ... riada de su historia reciente. Las lluvias de otoño se acercan e, inevitablemente, el miedo a que se produzca un episodio parecido sobrevuela la provincia. Las infraestructuras hidráulicas que nos salvarían de una nueva barrancada ni tan siquiera han comenzado debido a su gran complejidad. La Comunitat, por tanto, debe centrar sus esfuerzos en estar alerta y prevenida ante días de condiciones adversas. Sin embargo, los ríos y barrancos de la cuenca hidrográfica del Júcar siguen a día de hoy sin uno de los mejores de aviso ante las crecidas de los caudales. el Sistema de Alerta Temprana (SAT).

