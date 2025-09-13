Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
Lluvias en Valencia. Irene Marsilla

Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia

El tiempo ·

Las precipitaciones serán más intensas durante la madrugada

Jorge Zarco

Jorge Zarco

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:55

Las lluvias regresaron este viernes a la Comunitat Valenciana y hubo tormenta en algunos municipios de Castellón. Tal y como apunta Avamet, cayeron 50 litros por metro cuadrado en La Mata (Els Ports) y más de 30 en Forcall, Morella i Vallbona. Previamente, la Agencia Estatal de Meteorología ya había activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas, que también estará presente este sábado de 13:30 a 19:30 horas.

En la tarde de hoy el organismo meteorológico prevé chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde en el interior norte de Castellón.

Para este domingo 14 Aemet ha puesto en marcha de nuevo un aviso amarillo durante la madrugada, de 00:00 a 7:30 horas. Se espera un cielo nuboso todo el día en Castellón e intervalos nubosos por la mañana en Valencia y Alicante, con tendencia a disminuir. Hay probabilidad de chubascos en los litorales de Castellón, Valencia y tercio norte de Alicante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral norte de Castellón; por la tarde, hay baja probabilidad de chubascos en las zonas interiores.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso en el sur de Valencia y norte de Alicante y sin cambios en el resto. Las máximas bajarán de forma notable en el prelitoral de Valencia. Viento flojo de componente norte de madrugada, tendiendo a componente este por la mañana, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

El lunes 15 la previsión es de un cielo con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso, salvo nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde son posibles chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Las máximas subirán en el interior y prelitoral de Valencia. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

El martes 16, cielo con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en la mitad sur por la tarde. Hay baja opción de chubascos en el interior de Castellón y temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  2. 2 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  3. 3 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  4. 4 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  5. 5 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  6. 6

    Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia
  7. 7

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  8. 8 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  9. 9

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  10. 10 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia

Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia