Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia

Jorge Zarco Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

Las lluvias regresaron este viernes a la Comunitat Valenciana y hubo tormenta en algunos municipios de Castellón. Tal y como apunta Avamet, cayeron 50 litros por metro cuadrado en La Mata (Els Ports) y más de 30 en Forcall, Morella i Vallbona. Previamente, la Agencia Estatal de Meteorología ya había activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas, que también estará presente este sábado de 13:30 a 19:30 horas.

En la tarde de hoy el organismo meteorológico prevé chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde en el interior norte de Castellón.

Para este domingo 14 Aemet ha puesto en marcha de nuevo un aviso amarillo durante la madrugada, de 00:00 a 7:30 horas. Se espera un cielo nuboso todo el día en Castellón e intervalos nubosos por la mañana en Valencia y Alicante, con tendencia a disminuir. Hay probabilidad de chubascos en los litorales de Castellón, Valencia y tercio norte de Alicante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral norte de Castellón; por la tarde, hay baja probabilidad de chubascos en las zonas interiores.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso en el sur de Valencia y norte de Alicante y sin cambios en el resto. Las máximas bajarán de forma notable en el prelitoral de Valencia. Viento flojo de componente norte de madrugada, tendiendo a componente este por la mañana, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

El lunes 15 la previsión es de un cielo con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso, salvo nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde son posibles chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Las máximas subirán en el interior y prelitoral de Valencia. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

El martes 16, cielo con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en la mitad sur por la tarde. Hay baja opción de chubascos en el interior de Castellón y temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.