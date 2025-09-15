El calor sigue azotando en septiembre: ya es el segundo con más muertes de la última década en la Comunitat

Este lunes 15 de septiembre se alcanza el ecuador del mes. A esta altura, con algo más de dos semanas del noveno mes del año ... por delante, ya se puede decir que, por desgracia, el de 2025 está ya en el segundo escalón del podio de la última década por lo que respecta a número de personas fallecidas por motivos relacionados con las temperaturas ya sea altas o bajas. En este caso no hay duda de por qué es.

Y es que según los datos del panel del instituto de sanidad Carlos III, en la Comunitat Valenciana han fallecido un total de 34 personas hasta este domingo 14 de septiembre, lo que supone más de la mitad del total de muertos de toda España, que se ha fijado en 65.

La provincia de Alicante es, sin duda, la más afectada, ya que 32 de estos fallecimientos se han producido en alguna de sus localidades.

Y es que las temperaturas de este domingo también fueron muy altas para esta época del año, con máxima de 33,2 en Altea y 33 en Villena, lo que no ayuda a las personas que tienen algún tipo de dolencia previa.

Ahora, sólo queda por delante en este triste ránking los 72 fallecidos que se produjeron en el año 2016, cifra que se está en camino de superar.

Además, las noches continúan manteniendo temperaturas muy altas y el mercurio no desciende lo suficiente para que el descanso se produzca de manera adecuada. En la noche del domingo al lunes destacan los 25,3 de Tabarca, los 24,9 de Benidorm y los 24,8 de Santa Pola como temperaturas mínimas, por lo que sigue siendo complicado descansar en algunos puntos de la Comunitat. En otros, por el contrario, ha sido necesario taparse, por ejemplo, en el Toro (5,5 grados de mínima) o en Bocairent, donde el termómetro ha bajado hasta los 9,9.

Así, la jornada del lunes ya ha comenzado con temperaturas altas que superarán, a lo largo del día, los 30 grados, por lo que la sensación de calor seguirá siendo bastante alta y no se descarta que las cifras del panel continúen aumentando día a día.

Septiembre continúa pues con la tendencia de un mes de agosto que ya concluyó con unas cifras nunca vistas.

Así, por lo que respecta al número de personas fallecidas de manera directa o indirecta a causa del calor, la amarga previsión es que este pueda ir aumentando cada año de manera paulatina a causa de las cada vez más complicadas meteorológicas, con factores como un mar que roza los 30 grados o el incremento de las noches tropicales (por encima de los 20 grados), ecuatoriales (por encima de los 25) e incluso infernales (donde se superan los 30 grados, aunque por fortuna este tipo de noche es muy esporádica por el momento).

Total anual sigue disparado

Y por lo que respecta al total anual, 2025 sigue disparado y marcará unas cifras totales que, por desgracia, y pese a ser muy altas, podrían superarse en próximos ejercicios según indican los expertos. Desde el pasado 1 de enero han fallecido 657 personas en la Comunitat Valenciana, lo que supone más del 10% del total de España, fijado actualmente en 5.501 personas.

2025, a falta de tres meses y medio para que concluya, ya es, con creces, el año más trágico de la última década. Los 516 del pasado año, la segunda cifra más alta desde 2015, queda muy atrás, y más que lo hará visto lo que queda para que concluya el año. En general, las cifras desde 2015 han rondado entre los 300 y los 400 fallecidos, con un mínimo de 275 en 2021.

Además, y para completar la radiografía, un total de 427 personas han muerto desde el pasado 1 de junio en la Comunitat: 32 en ese mes de junio, 155 en julio y 207 en agosto, la primera ocasión en que se rompió la barrera de los 200 decesos, algunos de ellos por imprudencias y golpes de calor, pero la mayoría por agravamiento de dolencias previas.