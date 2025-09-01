Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El calor y las maneras de combatirlo han estado a la orden del día. Irene Marsilla

La Comunitat rompe la barrera de los 200 muertos en agosto a causa del calor

La valenciana se sitúa en la cuarta posición nacional y desde el 1 de junio ha habido 391 decesos por este motivo, un 33% más que el pasado 2024

Manuel García

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:20

Una vez que la página del calendario de agosto ha desaparecido de las neveras, las paredes, los paneles y las mesas de oficina, llega el momento de realizar el balance del mes con respecto a los fallecidos por las altas tempetraturas y no se puede decir que haya sido positivo. Más bien al contrario.

Por primera vez en la última década y según los datos del instituto de Sanidad Carlos III, a través de su panel que se actualiza diariamente, entre el 1 y el 31 de agosto han fallecido un total de 204 personas en la Comunitat a causa de las altas temperaturas, la primera vez que se rompe la barrera de las 200 personas. La cifra más cercana desde 2015 se alcanzó en 2023, cuando el número de decesos se quedó en 199.

De estas 204 personas, la gran mayoría se han situado en la provincia de Alicante, con 142 fallecidos por causas relacionadas directa o indirectamente con las temperaturas, seguidas por las 47 de Castellón y las 16 de Valencia.

Esta cantidad, prácticamente el 10% del total nacional, que se ha fijado en 2.177 en el mes que acaba de finalizar, convierte a la valenciana en la cuarta autonomía con más fallecidos por este motivo, sólo por detrás de Madrid (415), Cataluña (361) y Castilla y León (264) y por encima de Galicia (198) y Andalucía (169).

Además, si se realiza un balance de los tres últimos meses, entre el 1 de junio y el 31 de agosto han muerto en la Comunitat un total de 391 personas. Una cifra mucho mayor que la del mismo periodo de 2024, cuando hubo 262 muertes, lo que supone un incremento de un tercio en apenas doce meses.

El caso de la provincia de Alicante es especialmente sangrante, ya que las muertes atribuibles a las altas temperaturas no han dejado de crecer este verano, y lo ha han hecho a un ritmo alarmante. A falta de casi un mes para que terminara la temporada estival, ya se habían registrado más fallecimientos que en los últimos diez veranos. Hasta el 26 de agosto ya se contabilizan 247 defunciones asociadas al calor, superando las 239 del verano de 2023, que hasta ahora era el registro más alto del último lustro. El balance final, con los datos actualizados hasta el 31 de agosto fijan el número de decesos en 269.

