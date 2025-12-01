Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
Varias personas se protegen del frío. EFE

El municipio de la Comunitat Valenciana que ha dormido a -5,5 grados este lunes

Calles y Morella marcan las dos temperaturas más bajas de la noche

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:03

Comenta

Bocairent marcó la semana pasada las dos temperaturas más bajas durante las madrugadas del mes de noviembre, con -9,8 grados el jueves pasado y -8,9 grados el viernes pasado.

Las temperaturas nocturnas de este domingo a lunes no han llegado a estas cifras pero sí que han seguido siendo especialmente frías. La localidad de El Toro ha alcanzado los -5,5 grados de temperatura. El segundo municipio que ha dormido a una temperatura más baja ha sido Calles, con -3,2 grados.

Las localidades donde ha hecho más frío en la madruagda del domingo al lunes:

El Toro -5,5

Calles -3,2

Morella -2,6

Sorita -2,0

Castielfabib -1,9

Casas Bajas -1,7

Forcall -1,6

La Yesa -1,6

Ares del Maestrat -1,4

Vilafranca -1,3

Noticias relacionadas

Dónde ha llovido más este lunes en la Comunitat Valenciana

Dónde ha llovido más este lunes en la Comunitat Valenciana

Aemet anuncia lluvias localmente fuertes este lunes en Valencia y Alicante y señala las zonas dónde caerán

Aemet anuncia lluvias localmente fuertes este lunes en Valencia y Alicante y señala las zonas dónde caerán

Durante esta semana, las temperaturas no sufrirán cambios significativos, según avisa Aemet. Lo que sí se vivirá es un ambiente inestable de lluvias que se alargará, al menos, hasta el jueves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  9. 9

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  10. 10

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El municipio de la Comunitat Valenciana que ha dormido a -5,5 grados este lunes

El municipio de la Comunitat Valenciana que ha dormido a -5,5 grados este lunes