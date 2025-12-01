El municipio de la Comunitat Valenciana que ha dormido a -5,5 grados este lunes Calles y Morella marcan las dos temperaturas más bajas de la noche

Bocairent marcó la semana pasada las dos temperaturas más bajas durante las madrugadas del mes de noviembre, con -9,8 grados el jueves pasado y -8,9 grados el viernes pasado.

Las temperaturas nocturnas de este domingo a lunes no han llegado a estas cifras pero sí que han seguido siendo especialmente frías. La localidad de El Toro ha alcanzado los -5,5 grados de temperatura. El segundo municipio que ha dormido a una temperatura más baja ha sido Calles, con -3,2 grados.

Las localidades donde ha hecho más frío en la madruagda del domingo al lunes:

El Toro -5,5

Calles -3,2

Morella -2,6

Sorita -2,0

Castielfabib -1,9

Casas Bajas -1,7

Forcall -1,6

La Yesa -1,6

Ares del Maestrat -1,4

Vilafranca -1,3

Durante esta semana, las temperaturas no sufrirán cambios significativos, según avisa Aemet. Lo que sí se vivirá es un ambiente inestable de lluvias que se alargará, al menos, hasta el jueves.