Aemet anuncia lluvias localmente fuertes este lunes en Valencia y Alicante y señala las zonas dónde caerán El organismo estatal indica que las precipitaciones se mantendrán al menos hasta el próximo jueves

Sara Bonillo Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:15 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

La llegada de un frente frío a la Comunitat provocará un ambiente inestable y un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan varios días de lluvia, que podrían ser ocasionalmente fuertes en Valencia y Alicante.

En cuanto a las temperaturas, estas se van a quedar ciertamente inmóviles, ya que no se contemplan ni ascensos desmedidos ni bajones alarmantes. Los registros seguirán siendo fríos a primera hora de la mañana, pudiéndose dar alguna helada en el interior, y durante las horas centrales del día el mercurio ascenderá hasta rozar los 20 grados.

La previsión para este lunes indica cielo nuboso, disminuyendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. Se registrarán brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana y al final del día. Se esperan chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y en puntos del extremo norte de Alicante durante las primeras horas, sin descartar que sean localmente fuertes, aunque tenderán a remitir por la mañana.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso o permanecerán sin cambios, salvo en el interior norte de Castellón, donde las máximas ascenderán. En zonas del interior se prevén heladas débiles. El viento será de nordeste moderado en la mitad sur del litoral, y flojo y variable en el resto durante la primera mitad del día. Por la tarde, el viento tenderá a ser flojo y de componente sur, ocasionalmente moderado en Castellón, y flojo y variable en el resto, con predominio de la componente oeste al final del día.

De cara al martes, 2 de diciembre, Aemet prevé intervalos nubosos. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en el tercio norte por la tarde, que serán más probables en el interior. Temperaturas con pocos cambios, con heladas débiles en puntos del interior norte. Viento del oeste, moderado en el litoral sur y central y flojo en el resto, aumentando a moderado en el interior de Valencia por la tarde.

Para el miércoles, 3 de diciembre se esperan intervalos nubosos, tendiendo a cielo poco nuboso o despejado al final del día. Probables precipitaciones débiles en el interior de Valencia y Alicante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, con heladas débiles en zonas del interior, y máximas en descenso. Viento flojo de componente oeste con intervalos de oeste y noroeste moderado.

El jueves todavía se podrían dar algunas precipitaciones. Para este día, la previsión de Aemet es de cielo nuboso con probables precipitaciones dispersas la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles en el interior; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento moderado del oeste, con posibles rachas muy fuertes en el interior de Valencia.