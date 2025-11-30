Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Levante destituye a Julián Calero
Arroyo Cerezo amanece cubierto de nieve este domingo. Avamet

La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo

La previsión es que, con altibajos, sigamos en general con un ambiente frío también durante la primera semana de diciembre

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:36

Comenta

Desde poco después de mitad de mes, cuando se produjo la invasión de una masa de aire ártico, estamos con temperaturas frías para las fechas y la previsión es que, con altibajos, sigamos en general con un ambiente frío también durante la primera semana de diciembre.

Durante la madrugada de este domingo, las temperaturas han vuelto a caer en algunos puntos del interior como por ejemplo en Arroyo Cerezo, en el Rincón de Ademuz, que ha amanecido cubierto de nieve.

Sin embargo, la temperatura mínima de esta jornada se ha registrado en Vilafranca, donde el termómetro ha caído hasta los -3,6ºC, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). El ranking lo completan Ares del Maestrat (-3,3ºC); Bocairent (-2,5ºC); Morella (-2,3ºC) y Xodos (-1,9ºC).

Previsión del tiempo para la próxima semana

La previsión del lunes es de predominio de intervalos nubosos en el litoral y poco nuboso en el interior. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en puntos del interior. Probables chubascos en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante durante la madrugada, sin descartar que sean de intensidad localmente fuerte o que se extiendan de forma más débil y aislada durante el resto de la mañana.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en el interior norte de Castellón y en ligero descenso en la mitad sur. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. En el litoral, viento moderado del norte y nordeste, aumentando a fuerte en el cabo de La Nao y amainando a flojo por la tarde; en el interior, viento flojo de dirección variable.

De cara al martes, 2 de diciembre, Aemet prevé intervalos nubosos con chubascos dispersos, más probables en el interior de la mitad norte. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales en el interior del tercio sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso o sin cambios. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado en el interior de Valencia y Alicante.

El miércoles 3 de diciembre se esperan intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final del día. No se descartan chubascos débiles y dispersos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo descensos locales; máximas en descenso. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado a partir de mediodía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  2. 2 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  3. 3 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  4. 4 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  5. 5 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  6. 6

    El realismo del Belén monumental de 1.000 figuras asombra a los primeros visitantes
  7. 7 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  8. 8 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%
  9. 9 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  10. 10 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo

La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo