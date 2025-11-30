La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo La previsión es que, con altibajos, sigamos en general con un ambiente frío también durante la primera semana de diciembre

Sara Bonillo Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:36

Desde poco después de mitad de mes, cuando se produjo la invasión de una masa de aire ártico, estamos con temperaturas frías para las fechas y la previsión es que, con altibajos, sigamos en general con un ambiente frío también durante la primera semana de diciembre.

Durante la madrugada de este domingo, las temperaturas han vuelto a caer en algunos puntos del interior como por ejemplo en Arroyo Cerezo, en el Rincón de Ademuz, que ha amanecido cubierto de nieve.

Bon dia! Acabem novembre amb una nevada al poble d'Arroyo Cerezo (el Racó d'Ademús). ❄️ Així ho mostra la nostra webcam en directe. pic.twitter.com/M0cq7eSYN2 — AVAMET (@avamet) November 30, 2025

Sin embargo, la temperatura mínima de esta jornada se ha registrado en Vilafranca, donde el termómetro ha caído hasta los -3,6ºC, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet). El ranking lo completan Ares del Maestrat (-3,3ºC); Bocairent (-2,5ºC); Morella (-2,3ºC) y Xodos (-1,9ºC).

Previsión del tiempo para la próxima semana

La previsión del lunes es de predominio de intervalos nubosos en el litoral y poco nuboso en el interior. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en puntos del interior. Probables chubascos en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante durante la madrugada, sin descartar que sean de intensidad localmente fuerte o que se extiendan de forma más débil y aislada durante el resto de la mañana.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en el interior norte de Castellón y en ligero descenso en la mitad sur. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. En el litoral, viento moderado del norte y nordeste, aumentando a fuerte en el cabo de La Nao y amainando a flojo por la tarde; en el interior, viento flojo de dirección variable.

De cara al martes, 2 de diciembre, Aemet prevé intervalos nubosos con chubascos dispersos, más probables en el interior de la mitad norte. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales en el interior del tercio sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso o sin cambios. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado en el interior de Valencia y Alicante.

El miércoles 3 de diciembre se esperan intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final del día. No se descartan chubascos débiles y dispersos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo descensos locales; máximas en descenso. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado a partir de mediodía.