Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá El organismo estatal indica que las precipitaciones se mantendrán al menos hasta el próximo miércoles

Sara Bonillo Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:04

Tras unos días plácidos, se avecina un cambio inminente en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión meteorológica para los próximos días, y la gran novedad es que regresan las lluvias, con una probabilidad significativa durante, al menos, cuatro días consecutivos.

Otra novedad es que las temperaturas se van a quedar ciertamente inmóviles, ya que no se contemplan ni ascensos desmedidos ni bajones alarmantes. Los registros seguirán siendo fríos a primera hora de la mañana, pudiéndose dar alguna helada en el interior, y durante las horas centrales del día el mercurio ascenderá hasta rozar los 20 grados.

Este domingo se espera un cielo muy nuboso o cubierto disminuyendo a intervalos nubosos al final del día. Probables chubascos dispersos en el interior, extendiéndose al litoral por la tarde de forma más dispersa. Temperaturas sin cambios significativos que rondarán entre los 6 grados de mínima y los 19 de máxima. Viento flojo del oeste y noroeste, con aumentos ocasionales de intensidad, rolando a mediodía a moderado del norte y noroeste en el litoral, y flojo con predominio de la componente este en el interior.

La previsión del lunes es de predominio de intervalos nubosos en el litoral y poco nuboso en el interior. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en puntos del interior. Probables chubascos en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante durante la madrugada, sin descartar que sean de intensidad localmente fuerte o que se extiendan de forma más débil y aislada durante el resto de la mañana.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en el interior norte de Castellón y en ligero descenso en la mitad sur. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. En el litoral, viento moderado del norte y nordeste, aumentando a fuerte en el cabo de La Nao y amainando a flojo por la tarde; en el interior, viento flojo de dirección variable.

De cara al martes, 2 de diciembre, Aemet prevé intervalos nubosos con chubascos dispersos, más probables en el interior de la mitad norte. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales en el interior del tercio sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso o sin cambios. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado en el interior de Valencia y Alicante.

El miércoles 3 de diciembre se esperan intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final del día. No se descartan chubascos débiles y dispersos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo descensos locales; máximas en descenso. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado a partir de mediodía.