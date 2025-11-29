Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alineaciones confirmadas: Levante UD - Athletic Club de Bilbao
Dos mujeres se protegen de las intensas lluvias. Irene Marsilla

Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá

El organismo estatal indica que las precipitaciones se mantendrán al menos hasta el próximo miércoles

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Tras unos días plácidos, se avecina un cambio inminente en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión meteorológica para los próximos días, y la gran novedad es que regresan las lluvias, con una probabilidad significativa durante, al menos, cuatro días consecutivos.

Otra novedad es que las temperaturas se van a quedar ciertamente inmóviles, ya que no se contemplan ni ascensos desmedidos ni bajones alarmantes. Los registros seguirán siendo fríos a primera hora de la mañana, pudiéndose dar alguna helada en el interior, y durante las horas centrales del día el mercurio ascenderá hasta rozar los 20 grados.

Este domingo se espera un cielo muy nuboso o cubierto disminuyendo a intervalos nubosos al final del día. Probables chubascos dispersos en el interior, extendiéndose al litoral por la tarde de forma más dispersa. Temperaturas sin cambios significativos que rondarán entre los 6 grados de mínima y los 19 de máxima. Viento flojo del oeste y noroeste, con aumentos ocasionales de intensidad, rolando a mediodía a moderado del norte y noroeste en el litoral, y flojo con predominio de la componente este en el interior.

La previsión del lunes es de predominio de intervalos nubosos en el litoral y poco nuboso en el interior. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en puntos del interior. Probables chubascos en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante durante la madrugada, sin descartar que sean de intensidad localmente fuerte o que se extiendan de forma más débil y aislada durante el resto de la mañana.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en el interior norte de Castellón y en ligero descenso en la mitad sur. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. En el litoral, viento moderado del norte y nordeste, aumentando a fuerte en el cabo de La Nao y amainando a flojo por la tarde; en el interior, viento flojo de dirección variable.

De cara al martes, 2 de diciembre, Aemet prevé intervalos nubosos con chubascos dispersos, más probables en el interior de la mitad norte. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales en el interior del tercio sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso o sin cambios. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado en el interior de Valencia y Alicante.

El miércoles 3 de diciembre se esperan intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso al final del día. No se descartan chubascos débiles y dispersos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo descensos locales; máximas en descenso. Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de moderado a partir de mediodía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  3. 3 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  4. 4 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  5. 5

    Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará
  6. 6 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  7. 7 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  8. 8

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  9. 9

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá

Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá