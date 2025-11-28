Aemet anuncia chubascos este fin de semana en la Comunitat Valenciana y señala cuándo y dónde lloverá El fin de semana llega a la Comunitat Valenciana con un cambio significativo en el tiempo

Andoni Torres Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:07 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

El fin de semana llega a la Comunitat Valenciana con un cambio significativo en el tiempo: las nubes y los chubascos sutituirán a los cielos despejados de los últimos días, según la última previsión de Aemet. Un frente frío que cruzará la península moviéndose hacia el Mediterráneo será el culpable del aumento de la inestabilidad.

El sábado 29 de noviembre será un día para disfrutar. Aemet prevé cielo poco nuboso en la Comunitat Valenciana, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ascenso o sin cambios. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste.

Aemet prevé para el domingo cielo muy nuboso o cubierto con chubascos dispersos en el interior de la Comunitat, extendiéndose al litoral por la tarde. Temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. El viento soplará moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en el interior de Castellón y zonas altas o expuestas del resto del interior.

El lunes 1 de diciembre predominará de nuevo el cielo poco nuboso, pero con brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Las temperaturas mínimas bajarán, con heladas débiles en el interior de la mitad norte, y máximas en ascenso. El viento soplará flojo con intervalos de moderado de componente oeste.

Martes 2: Aemet prevé intervalos nubosos con chubascos dispersos. Temperaturas sin grandes cambios y heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. El viento soplará moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es