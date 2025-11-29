Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este sábado: hasta -6,2ºC Aemet prevé para esta jornada un ascenso de las temperaturas

Sara Bonillo Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:18

Ya lo avisó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Llegaban días de mucho frío a la Comunitat. Y así ha sido. La madrugada de este sábado ha sido una de las más frías de este otoño con temperaturas que han caído por debajo de los seis grados bajo cero en algunas localidades de la región.

El registro más bajo de este sábado se ha dado en el interior de la provincia de Valencia. Concretamente, Bocairent ha anotado una temperatura mínima de -6,2ºC durante esta madrugada, según los datos publicados por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Valores muy bajos han tenido también en El Toro (Castellón), donde el termómetro ha llegado a marcar los -6,1ºC; en Vilafranca (Castellón) con -5,7ºC; Xixona (Alicante) con -5,7ºC y Ares del Maestrat con -5,4ºC.

Estas son las temperaturas mínimas de este sábado, según los datos de Avamet:

- Bocairent: -6,2ºC

- El Toro: -6,1ºC

- Vilafranca: -5,7ºC

- Xixona: -5,7ºC

- Ares del Maestrat: -5,4ºC

- Villena: -5,4ºC

- Morella: -4,8ºC

- Requena: -4,6ºC

- Villena: -4,5ºC

- Casas Bajas: -4,3ºC

- Ayora: -4,3ºC

- Camporrobles: -3,9ºC

Previsión de los próximos días

Este sábado será un día para disfrutar. Aemet prevé durante esta jornada cielo poco nuboso en la Comunitat Valenciana, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ascenso o sin cambios. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste.

Aemet prevé para el domingo cielo muy nuboso o cubierto con chubascos dispersos en el interior de la Comunitat, extendiéndose al litoral por la tarde. Temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. El viento soplará moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en el interior de Castellón y zonas altas o expuestas del resto del interior.

El lunes 1 de diciembre predominará de nuevo el cielo poco nuboso, pero con brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Las temperaturas mínimas bajarán, con heladas débiles en el interior de la mitad norte, y máximas en ascenso. El viento soplará flojo con intervalos de moderado de componente oeste.

De cara al martes 2 de diciembre Aemet prevé intervalos nubosos con chubascos dispersos. Temperaturas sin grandes cambios y heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. El viento soplará moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte.