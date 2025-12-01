Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Día de lluvia en Valencia. EFE / Manuel Bruque

Dónde ha llovido más este lunes 1 de diciembre en la Comunitat Valenciana

El tiempo ·

Castellón de la Plana ha registrado 6,8 litros por metro cuadrado

María Gardó

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:15

Las lluvias han vuelto a la Comunitat Valenciana este lunes y se quedarán, al menos, hasta el jueves. Para este lunes se esperan chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y en puntos del extremo norte de Alicante, sin descartar que sean localmente fuertes, aunque tenderán a remitir por la mañana.

Estas son las localidades en las que ha llovido más con datos recogidos a las 10.00 horas:

Dónde ha llovido más

Localidad l/m2
Castellón de la Plana 6,8
Gandia 6,4
Barx 6,2
Quatretonda 5,8
Vallanca 5,6
Llutxent 5,4
Pinet 5,4
El Genovés 5,0
Montitxelvo 5,0
Palma de Gandia 5,0
Benirredrà 4,8
Benicolet 4,6
Terrateig 4,6

Las temperaturas de este lunes irán en ligero descenso o no anotarán cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior norte de Castellón. En zonas del interior de la Comunitat se esperan heladas débiles.

