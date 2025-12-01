Dónde ha llovido más este lunes 1 de diciembre en la Comunitat Valenciana
El tiempo ·Castellón de la Plana ha registrado 6,8 litros por metro cuadrado
Valencia
Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:15
Las lluvias han vuelto a la Comunitat Valenciana este lunes y se quedarán, al menos, hasta el jueves. Para este lunes se esperan chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y en puntos del extremo norte de Alicante, sin descartar que sean localmente fuertes, aunque tenderán a remitir por la mañana.
Estas son las localidades en las que ha llovido más con datos recogidos a las 10.00 horas:
Dónde ha llovido más
|Localidad
|l/m2
|Castellón de la Plana
|6,8
|Gandia
|6,4
|Barx
|6,2
|Quatretonda
|5,8
|Vallanca
|5,6
|Llutxent
|5,4
|Pinet
|5,4
|El Genovés
|5,0
|Montitxelvo
|5,0
|Palma de Gandia
|5,0
|Benirredrà
|4,8
|Benicolet
|4,6
|Terrateig
|4,6
Las temperaturas de este lunes irán en ligero descenso o no anotarán cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior norte de Castellón. En zonas del interior de la Comunitat se esperan heladas débiles.