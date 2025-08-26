Las muertes por calor suman las 112 en una semana en la Comunitat, la más letal desde que hay registros

Parece que lo peor del verano en cuanto a temperaturas se refiere ha pasado. Pero las secuelas continúan y han convertido a esta última ... semana en la más letal por calor desde que hay registros. el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III revela que en estos últimos días se han registrado 112 fallecimientos por calor.

Se trata de la semana más letal en la serie histórica por encima de la segunda semana de agosto de 2022 cuando se registraron 89 fallecimientos por calor en la Comunitat Valenciana.

Según los datos del Momo en el periodo estival en la Comunitat de este año se han registrado 368 fallecimientos, la cifra más alta desde el 2020.

Por otro lado, según recoge Europa Press, el mes de agosto llega a su fin esta semana con una temperatura media de 26 grados y anticipa el verano más álido en la Comunitat Valenciana desde al menos el año 1950, tal y como consta en los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De este modo, con las temperaturas previstas los últimos días del mes, agosto de 2025 ha sido «muy cálido», con una temperatura 1,6º superior a la de la climatología de referencia (24,4º). Así, sería el tercer agosto más cálido, tras 2012 y con una temperatura «muy similar a la de 2022, 2023 y 2024».

Ello supone que se hayan encadenado, de forma consecutiva, cuatro meses de agosto con carácter muy cálido, que son el segundo, tercer, cuarto y quinto más cálidos de la serie, según ha apuntado Aemet en su cuenta de la red social X, que ha precisado que el carácter será «probablemente muy cálido» a pesar de que el mes empezó «fresco» y acabará «normal o algo cálido», pero la «intensa, extensa y persistente» ola de calor entre el 3 y el 18 de agosto determinó el carácter del mes.

De hecho, según el organismo estatal, el carácter «persistente y muy cálido» de esta ola de calor se confirma al agrupar los datos diarios en decenas. Así, Aemet ha precisado que, desde 1950, cinco de las 20 decenas más cálidas son de la ola de calor de agosto de 2025 y las dos más cálidas las decenas que finalizaron los días 18 y 19 de agosto. Además, las veinte decenas más cálidas son todas de 2023, 2024 o 2025.

Paralelamente, el verano climático finaliza en una semana, el 31 de agosto, por lo que, con los datos provisionales de agosto, Aemet avanza un balance del comportamiento de la estación: «El verano de 2025 va a ser el más cálido en nuestro territorio desde, al menos, 1950».

Todo ello, y aunque los últimos días del mes «no han sido muy cálidos», la agencia estatal ha apuntado que las temperaturas de verano «empezaron a final de mayo y junio fue, con diferencia, el más cálido».

Mientras, entre el 24 de julio y el 2 de agosto hubo un «respiro térmico» y el 25 de julio fue el día más fresco del verano. Una situación que, según Aemet, ha sido «persistente» durante gran parte de 2025, salvo marzo, que fue un mes frío, y las anomalías cálidas «han predominado durante casi todo el año»