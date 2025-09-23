Metrovalencia levanta la restricción a las bicicletas impuesta por la dana FGV permite el acceso de hasta cuatro ciclos convencionales en el vagón en los tramos en superficie de la red y durante todos los días de la semana | Los patinetes eléctricos siguen vetados

Pablo Alcaraz

Valencia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentado en la última sesión del Consejo de Administración las nuevas normas de acceso de bicicletas no eléctricas a las instalaciones, dependencias y unidades de Metrovalencia y que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre una vez completado el grosor del proceso de reconstrucción de la red tras las riadas.

De esta forma, en la red de Valencia el transporte de bicicletas no eléctricas no plegables estará permitido en toda la red de metro en superficie, hasta un máximo de cuatro vehículos por cada unidad, todos los días de la semana.

El acceso de estas bicicletas plegables está permitido en toda la red de metro y tranvía, también todos los días de la semana, y sin ninguna limitación de número. Las bicicletas plegables se podrán transportar como bultos de mano e irán siempre plegadas a los trenes y tranvías, también en el acceso y salida de las instalaciones.

Con esta nueva disposición no se autoriza el acceso de bicicletas convencionales en los tramos subterráneos y en las líneas tranviarias de Metrovalencia. De este modo, un usuario en bicicleta no plegable que subo en alguna estación de la área metropolitana en superficie, deberá abandonar la unidad en la última parada en superficie para no viajar con su bicicleta en subterráneo.

Por lo que respecta al acceso de vehículos personales eléctricos sigue sin estar autorizado, a excepción de los utilizados por Personas de Movilidad Reducida (PMR).

El número de bicicletas permitidas se podrá modificar a criterio del personal de la empresa pública, en función de la ocupación real del vehículo u otras circunstancias que así lo requieran. Durante la celebración de Fallas y otros eventos de gran demanda se podrá prohibir el acceso a bicicletas en toda la red o en determinadas zonas.

Las bicicletas se ubicarán siempre en el último coche, sus portadoras se responsabilizarán de no causar molestias al resto del pasaje ni de daños en los vehículos o las instalaciones y deberán permanecer de pie junto a ellas. En ningún caso se podrá obstaculizar el acceso de los maquinistas a las cabinas de conducción ni a las puertas de acceso y salidas de los viajeros.