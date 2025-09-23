Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
Andenes de la estación de Ángel Guimerà de Metrovalencia este martes. J. L. BORT

Metrovalencia levanta la restricción a las bicicletas impuesta por la dana

FGV permite el acceso de hasta cuatro ciclos convencionales en el vagón en los tramos en superficie de la red y durante todos los días de la semana | Los patinetes eléctricos siguen vetados

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:01

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentado en la última sesión del Consejo de Administración las nuevas normas de acceso de bicicletas no eléctricas a las instalaciones, dependencias y unidades de Metrovalencia y que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre una vez completado el grosor del proceso de reconstrucción de la red tras las riadas.

De esta forma, en la red de Valencia el transporte de bicicletas no eléctricas no plegables estará permitido en toda la red de metro en superficie, hasta un máximo de cuatro vehículos por cada unidad, todos los días de la semana.

El acceso de estas bicicletas plegables está permitido en toda la red de metro y tranvía, también todos los días de la semana, y sin ninguna limitación de número. Las bicicletas plegables se podrán transportar como bultos de mano e irán siempre plegadas a los trenes y tranvías, también en el acceso y salida de las instalaciones.

Con esta nueva disposición no se autoriza el acceso de bicicletas convencionales en los tramos subterráneos y en las líneas tranviarias de Metrovalencia. De este modo, un usuario en bicicleta no plegable que subo en alguna estación de la área metropolitana en superficie, deberá abandonar la unidad en la última parada en superficie para no viajar con su bicicleta en subterráneo.

Por lo que respecta al acceso de vehículos personales eléctricos sigue sin estar autorizado, a excepción de los utilizados por Personas de Movilidad Reducida (PMR).

El número de bicicletas permitidas se podrá modificar a criterio del personal de la empresa pública, en función de la ocupación real del vehículo u otras circunstancias que así lo requieran. Durante la celebración de Fallas y otros eventos de gran demanda se podrá prohibir el acceso a bicicletas en toda la red o en determinadas zonas.

Las bicicletas se ubicarán siempre en el último coche, sus portadoras se responsabilizarán de no causar molestias al resto del pasaje ni de daños en los vehículos o las instalaciones y deberán permanecer de pie junto a ellas. En ningún caso se podrá obstaculizar el acceso de los maquinistas a las cabinas de conducción ni a las puertas de acceso y salidas de los viajeros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  3. 3 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  4. 4 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  5. 5

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  6. 6 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  7. 7 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9

    De negocio centenario en el centro histórico de Valencia a supermercado
  10. 10

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Metrovalencia levanta la restricción a las bicicletas impuesta por la dana

Metrovalencia levanta la restricción a las bicicletas impuesta por la dana