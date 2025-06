El metro vuelve a la zona cero: «Lo esperaba como agua de mayo»

Pasan unos minutos de las cinco y media de la mañana. Hace calor, casi bochorno, mientras la gente se agolpa en los andenes. Aún es ... noche cerrada pero no tardará en amanecer. Es en ese momento cuando el primer convoy del metro entra en la zona cero ocho meses después de la dana que azotó en octubre la provincia de Valencia. Es la estación de Paiporta que abre hoy sus puertas después de estar cerrada todo este tiempo. Las emociones están a flor de piel.

«Lo esperaba como agua de mayo». Son palabras de Ana Esteban la primera viajera que se sube a un metro en Paiporta ocho meses después. Es de Alfafar y llega a Paiporta en patinete que monta en el convoy. Está «contenta y emocionada». No es para menos, Hasta ahora, y desde el día de la tragedia, tenía que coger la lanzadera si quería ir a su puesto de trabajo en Torrent. Tardaba hora y media, un trayecto que ahora con el metro se reduce a veinte minutos escasos.

Mila trabaja en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en la estación de Aragó. Ahora puede volver a coger el metro para ir a su puesto de trabajo. «Estoy emocionada», afirma mientras destaca que ayer «todo el mundo en el pueblo me enviaba mensajes para saber si hoy se podía coger el metro. No se lo creían».

La apertura del metro conlleva que Paiporta tiene una nueva estación de metro. «La de antes era para olvidar», resalta Muriel, una trabajadora de un servicio de limpieza que también tiene su puesto de trabajo. La de antes era pequeña, llena de goteras «y no te podías refugiar en ella cuando hacía frío o llovía».

Una de las trabajadoras de FGV explica que están expectantes para que todo funciones bien. «Los aparatos son nuevos y están funcionando con normalidad», explica. «Ayer tuvimos que probar las tarjetas Recuperem para comprobar que el sistema las aceptaba. No teníamos ninguna y tuvimos que salir a la calle y pedirle a dos señoras mayores que nos las prestaran para poder comprobar las máquinas», explica. Todo funcionaba correctamente.

Dolores y Patricia son de Paiporta y también esperan la llegada del metro a las cinco y media de la mañana. «Es una maravilla. La estación está muy bien», señalan y aclaran que subirse a estos convoyes les va a ahorrar un trayecto muy largo. «Tardabas hora y media con la lanzadera y ahora la mitad o menos», concretan y añaden que «además la puntualidad no era muy buena. No sabías donde parabas y a veces teníamos que coger un taxi para llegar a tiempo, Ahora, la verdad, es que casi se me saltan las lágrimas».

«El jefe no mira si es la lanzadera. Si llegas tarde piensa que te has dormido», resalta Muriel. María del Carmen insiste en la misma idea. El metro es el fin a los retrasos y demoras. A viajes interminables en autobús dependiendo del estado del tráfico y que te obligaba a madrugar media hora más.

«Los viajes duraban tres cuartos de hora o más y ahora hago el mismo trayecto en la mitad de tiempo», afirma María del Carmen que recuerda que la dana le pilló en Valencia trabajando. «No pude llegar y me quedé a dormir en un hotel de Picanya. El agua no me dejaba pasar», recalca Muriel, por su lado, recuerda la odisea que supuso ir a trabajar el pasado 24 de junio. «Esto es otra cosa. Lo esperaba con ganas», recalca. Vicente también ha cambiado la lanzadera por el metro. Para él la vuelta al metro es un día. Lo espera con ganas pero afirma que desde la dana «hemos aprendido a normalizar las situaciones».

Fernando ha estado estos ocho meses yendo a trabajar en coche. «El tiempo que tardo es el mismo pero con la diferencia es que con el metro no tengo que preocuparme de aparcar. Es más cómodo», afirma y recuerda que la dana le pilló en su casa. «No perdí el coche porque mi mujer se lo llevó a trabajar y se salvó», recalca.