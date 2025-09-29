El metro en Valencia se recupera tras una avería provocada por las lluvias entre Paterna y Lliria Metrovalencia funciona con horarios similares a los de un sábado para garantizar los desplazamientos

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:27

Tal y como estaba previsto, las inclemencias meteorológicas que viven la provincia de Valencia y la Comunitat en general están provocando problemas en la red de transportes de la región. El servicio de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Metrovalencia, ya notificó que este lunes debido a la alerta roja por lluvias en el territorio, ofrecería su servicio con los horarios propios del fin de semana. Así, la red ferroviaria de metro resisten a la jornada de precipitaciones, no sin luchar contra los golpes que ha producido el temporal.

Tal y como ha confirmado la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la jornada transcurre sin incidencias en la mayor parte de la red, con la excepción del tramo Paterna-Llíria, donde se ha cortado la circulación a primera hora. La vía se ha descarnado como consecuencia de las lluvias. Durante un par de horas los servicios de mantenimiento han trabajado para reabrir uno de los sentidos. Durante dicho periodo de tiempo en la zona se han activado servicios sustitutivos de autobús.

Finalmente, los servicios de FGV han conseguido restablecer a las 10.10 horas el servicio ferroviario hasta Lliria con precaución a 40 km/h al paso por la zona afectada, que está terminando de reparar echando balasto. Se va a dar instrucciones a los autobuses para que se retiren cuando llegue los que están circulando a los respectivos destinos.

De esta manera, Metrovalencia funciona con horarios similares a los de un sábado para garantizar los desplazamientos. Durante la jornada se notificarán posibles variaciones en el servicio en función de las circunstancias. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la Conselleria mantienen activos los gabinetes de seguimiento.

Cabe recordar que el temporal también afecta a las líneas de cercanías con retrasos y cancelaciones tras una noche en la que las lluvias han provocado daños leves sobre todo en la zona de Castellón, afectando especialmente a la línea C6 de Cercanías, que conecta la capital castellonense con el 'cap i casal'.