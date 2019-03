Medio centenar de niños sufren maltrato en sus casas cada mes Tres menores, a la salida de un colegio. / Álex Domínguez La desprotección se ceba con los más pequeños mientras los trabajadores sociales reclaman que se amplíen las plantillas tras el crimen de Godella DANIEL GUINDO Valencia Sábado, 23 marzo 2019, 01:33

«Que haya más denuncias indica que hay una mayor concienciación social, pero suponen sólo la punta del iceberg del problema». Rodrigo Hernández es el director de Save the Children en la Comunitat y analiza así las últimas cifras disponibles, que apuntan que en la región se contabilizan al mes más de medio centenar de denuncias por malos tratos a niños en el ámbito familiar. En concreto, según el anuario estadístico del Ministerio del Interior de 2017, la Comunitat registró 782 casos de este tipo, la gran mayoría en las provincias de Valencia y Alicante, lo que supone el 16% de las 4.875 denuncias acumuladas en todo el territorio nacional. Uno de los progenitores, la familia extensa (tíos, abuelos...), el propio niño cuando al menos cuenta con unos doce años de edad, así como los servicios sociales, educativos y sanitarios, cuando detectan la existencia de estos casos, suelen ser los encargados de sacar a la luz una problemática que, después del crimen registrado en Godella, en el que dos pequeños han fallecido, supuestamente, a manos de su madre, vuelve a hacerse visible.

El ámbito de la desprotección de los menores queda especialmente patente a través de las cifras. En total, en la Comunitat se presentaron más de 6.000 denuncias por actos violentos contra niños y cerca de medio millar de notificaciones de sospecha de maltrato. Además, cerca de 280.000 menores valencianos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y alrededor de 65.000 sufren una privación material severa.

Estos datos, asimismo, adquieren especial relevancia después de que el miércoles, el Consejo General del Trabajo Social y del Colegio Oficial de Valencia reclamara que se aplique cuanto antes la nueva normativa y se aumenten las plantillas en los servicios sociales municipales ante la insuficiencia de recursos.

Pero además de dotar de más profesionales para atender a los colectivos desfavorecidos o en riesgo, como reclaman los trabajadores sociales, desde Save the Children solicitan protocolos aplicables en cualquier espacio que haya niños -«cuestiones tan sencillas como dejar las puertas abiertas o que, al menos, haya dos adultos con un menor evitarían muchas situaciones de riesgo», apunta Hernández-; visibilizar el problema, e incrementar la educación parental y entre los profesionales, para que sepan detectar esta situaciones con mayor celeridad.

El director de Save the Children quiere también poner el acento no sólo en las situaciones de riesgo que los niños sufren en el entorno familiar, sino también en cuestiones con el bullying o el ciberacoso. En esta línea, Hernández destaca especialmente las agresiones sexuales que sufren los menores, y que rozan las 700 víctimas en la Comunitat en sólo un año. Al respecto, el portavoz de la entidad lamenta que alrededor del 80% de los casos de abusos sexuales a niños se sobreseen por falta de pruebas, por lo que solicitan que «el niño sólo tenga que relatar los hechos una vez y se graben, para que no tenga que repetir cinco o seis veces la historia ante interlocutores distintos, lo que genera una victimización». Apunta que en buena parte de los casos no hay pruebas materiales, especialmente con el paso del tiempo, por lo que «es la palabra del adulto contra la del niño». «A los menores, especialmente los más pequeños, de por ejemplo cuatro o cinco años, les cuesta distinguir el contacto lícito de otro que no lo es y, a veces, se sienten culpables», relata.