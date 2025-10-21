Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peces muertos en El Perelló. Iván Arlandis

Las recientes lluvias aplazan el envío de agua a la Albufera para paliar la mortandad de peces

Medio Ambiente destaca que en estos momentos no es necesario porque el nivel de anoxia no es preocupante

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 01:35

Comenta

A principios de octubre aparecieron en la gola de El Perelló peces muertos. La mortandad no afectó a la laguna de la Albufera pero ... el episodio sí que se localizó en el interior del parque natural. Se ha descartado que se haya producido por un vertido y la causa puede encontrarse en que las lluvias de las últimas semanas mojaron la paja del arroz acumulada en los campos tras la cosecha originando la temida anoxia, cuando el agua se queda sin oxígeno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  5. 5

    La misma riada, 75 años después
  6. 6

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  8. 8

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  9. 9 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  10. 10 La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las recientes lluvias aplazan el envío de agua a la Albufera para paliar la mortandad de peces

Las recientes lluvias aplazan el envío de agua a la Albufera para paliar la mortandad de peces