Paja del arroz amontonada en La Baldovina. LP

El Consell pide a los arroceros que saquen la paja del arroz a lugares públicos para recogerla

La conselleria ofrece a los agricultores ante la crítica situación la posibilidad de retirar estos restos sin trámites ni registros

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:43

Las lluvias han cambiado los planes de los arroceros. Por una parte, han estropeado la parte final de la cosecha que ha causado, en ... principio, unas pérdidas cercanas a los dos millones de euros. Por otro lado, está impidiendo a los agricultores de la Albufera deshacerse de la paja del arroz obligando a dejarla en los campos con los consiguientes riesgos ambientales que conlleva.

