Los médicos piden aumentar las funciones de los administrativos para reducir la burocracia en los centros de salud

Los trámites burocráticos suponen una considerable carga de trabajo diaria para los médicos en los centros de salud. Renovar partes de baja o ampliar la ... medicación que ya se ha acabado son, entre otras cosas, algunas de las circunstancias que llenan las consultas de la Comunitat y que quitan tiempo para atender con mayor dedicación al resto de pacientes. Por eso los médicos piden ampliar las funciones de los administrativos, para que se ocupen de esos trámites y liberen a los facultativos para labores asistenciales.

Así lo han acordado este pasado fin de semana en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), donde se ha elaborado un documento en el que se reclama la incorporación de nuevos roles profesionales, entre ellos la figura del «administrativo en salud», que es quien llevaría a cabo estas funciones, dentro de los actuales planes de reorganización funcional y políticas de recursos humanos promovidas desde el Ministerio. También el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha mostrado en varias ocasiones predispuesto a poner en marcha una medida de este tipo, que garantice al médico tener más tiempo para el diagnóstico en vez de la burocracia.

El vicepresidente de Semergen, el valenciano Rafael Micó, se muestra partidario de esta medida: «Apoyamos la incorporación de nuevos perfiles profesionales, como el administrativo en salud, así como fisioterapeutas, logopedas, podólogos o trabajadores sociales, ya que contribuyen a mejorar la eficiencia y la atención integral al paciente», considera el facultativo. «El objetivo principal debe ser liberar tiempo clínico, reforzar la coordinación asistencial y fortalecer una atención más humana y centrada en el paciente», añade Micó.

Desde esta sociedad, y desde todos los sectores médicos y las instituciones, dejan claro que estos nuevos perfiles profesionales no sustituirían en ningún caso la labor del médico de familia, que tendría siempre el rol central en los centros de salud, pero sí complementarían su labor y se encargarían de casos que no revisten complejidad, ya que el diagnóstico siempre lo hace el médico. Pero para esos trámites, la labor del administrativo en salud permitiría agilizar mucho el trabajo en las consultas.

De la misma manera, desde Sanidad también se pretende aumentar las funciones de las enfermeras, que están capacitadas profesionalmente para atender muchos casos que llegan diariamente a las consultas de los médicos. Si entre administrativos y enfermeras asumen estos pacientes, la carga diaria de trabajo de los médicos se reduciría bastante para centrarse en los enfermos que más lo necesiten, lo que permitiría a su vez rebajar los días de demora para conseguir cita en los centros de salud valencianos.

Además, en este Congreso Nacional los médicos también han acordado potenciar la atención domiciliaria, especialmente en entornos rurales y en el seguimiento de personas con enfermedades crónicas o en situación de dependencia.

Y también poner en marcha un nuevo modelo de colaboración con asociaciones de pacientes, que supere la segmentación tradicional por patologías o especialidades hospitalarias, promoviendo un enfoque transversal y centrado en el paciente desde la Atención Primaria. «Las asociaciones de pacientes deben ser parte clave en los programas de atención comunitaria integral, trabajando junto a los profesionales de la medicina, la enfermería y trabajo social», señala Micó. «No se trata sólo de escucharlas, sino de incorporarles en la toma de decisiones, en la investigación, la formación y el diseño asistencial, para hacer una Atención Primaria centrada en el paciente», añade.