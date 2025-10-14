Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mostrador del centro de salud de Malilla. Irene Marsilla

Los médicos piden aumentar las funciones de los administrativos para reducir la burocracia en los centros de salud

El Congreso de Semergen apuesta por crear nuevos perfiles profesionales para agilizar la atención en los ambulatorios

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 02:53

Comenta

Los trámites burocráticos suponen una considerable carga de trabajo diaria para los médicos en los centros de salud. Renovar partes de baja o ampliar la ... medicación que ya se ha acabado son, entre otras cosas, algunas de las circunstancias que llenan las consultas de la Comunitat y que quitan tiempo para atender con mayor dedicación al resto de pacientes. Por eso los médicos piden ampliar las funciones de los administrativos, para que se ocupen de esos trámites y liberen a los facultativos para labores asistenciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  4. 4 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  10. 10 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los médicos piden aumentar las funciones de los administrativos para reducir la burocracia en los centros de salud

Los médicos piden aumentar las funciones de los administrativos para reducir la burocracia en los centros de salud