Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes

Los módulos de refuerzo no han dado el resultado esperado, ya que en estos cinco años el número de pacientes en lista de espera para ... operarse en la Comunitat ha aumentado en 9.000 personas. Por eso Sanidad busca nuevas fórmulas y va a reducir a la mínima expresión el plan de choque en todos los departamentos. La conselleria ya ha informado a los centros valencianos que a partir de noviembre estos turnos de horas extras, que se pagan aparte, sólo van a continuar en especialidades muy concretas y en los consultorios donde sólo trabajen una o dos personas y se necesite sustituirlas. Es decir, no se eliminan del todo, pero casi.

Esta pasada semana se comunicó la decisión, aunque el día 26 de septiembre se llegó a decir a algunos centros que se cancelaban también los módulos de octubre, pero el lunes rectificaron y se mantiene ese mes como estaba organizado. No obstante, a partir de noviembre van a desaparecer la inmensa mayoría de esos grupos de trabajo con horas extra en los hospitales para reducir lista de espera.

El motivo que argumenta la conselleria es que se está implementando un nuevo modelo de productividad, con incentivos económicos para los médicos si cumplen determinados puntos y logros, que está a prueba desde julio hasta diciembre, basado en la consecución de objetivos en función de indicadores. Y este modelo no resulta compatible con esos módulos de refuerzo, ya que supondría la convivencia de dos sistemas de retribución complementaria para lograr una valoración objetiva de la eficacia de este nuevo modelo.

Los módulos nacieron con el propósito de reducir la lista de espera, pero no lo han logrado. Los últimos datos disponibles de esa lista quirúrgica en la Comunitat (de junio de 2025) presentan un número total de pacientes pendientes de una operación de 68.638 personas. Son 10.600 más de los que había en junio de 2021. El año siguiente, 2022, también había casi 6.000 pacientes menos que ahora sin pasar por el quirófano. Lejos de disminuir, la cifra fue creciendo y hace un año (junio de 2024) el número era muy similar al actual, con 700 enfermos más, aunque sí se ha producido una rebaja respecto a las cifras de finales del año pasado, con 74.000 personas.

El sistema de plan de choque engloba estos módulos, en los que un grupo de trabajo hace horas extra fuera de su turno ordinario, y también las derivaciones a centros privados, que se mantienen como estaban y seguirán haciéndose, ya que sí se han demostrado una solución eficaz para reducir listas de espera.

La decisión de Sanidad implica un ahorro en costes, justo cuando cuando acaba de comenzar el nuevo turno ordinario por las tardes. La Administración dejará de pagar horas extras y en esas nuevas franjas vespertinas de 15 a 22 horas los profesionales trabajarán dentro de su horario, ya que no irán por las mañanas. ¿Pero ese ahorro conlleva también rebajar la lista de espera?

La diferencia fundamental es que la cantidad de profesionales disponibles para operaciones bajará considerablemente. Hasta ahora toda la plantilla estaba por las mañanas, y además por las tardes seguían trabajando algunos, en horas extras. Pero con la cancelación de los módulos de refuerzo y la implementación del horario vespertino, el personal se va dividir. Una parte trabajará de mañanas (la mayoritaria) y otra lo hará por las tardes, pero nunca estará la totalidad de la plantilla a la vez.

Por eso los médicos están mostrando su malestar en los hospitales por esta decisión de Sanidad, ya que aseguran que va a implicar que no se podrá operar a unos 200 pacientes por hospital cada mes, que es el promedio que suelen hacer estos módulos de refuerzo, sobre todo en los centros de las tres capitales de la Comunitat. Una cifra que no se va a poder asumir con el nuevo turno de tardes, pese a los incentivos del plan de productividad, donde uno de los puntos clave es reducir la demora, y que si no se cumple, el médico no cobrará el plus económico.

Este nuevo modelo de productividad comporta que si los médicos cumplen una serie de logros en su jornada laboral, pueden llegar a cobrar entre 500 y 1.000 euros al mes, aunque es una cantidad que se percibe por un semestre entero, que ya está computando desde julio. La reducción de la demora es uno de los puntos llamados 'indicadores llave', que si no se cumplen no contabilizan el resto, pero también están otros basados en resultados, calidad y eficiencia, como el ahorro de costes sanitarios.

Lo que ha defendido la conselleria en el último año y medio es que se han rebajado sobre todo las listas de espera de pacientes en Prioridad 1, es decir los que necesitan una operación en menos de un mes por su delicado estado de salud. Ahí sí se ha conseguido (hay 1.960 menos que hace un año), pero en cambio han aumentado los enfermos que llevan más de tres meses esperando pasar por el quirófano (2.000 más que en junio de 2024).