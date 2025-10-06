Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un equipo quirúrgico en un hospital durante la operación. HOY

Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes

La conselleria deja en la mínima expresión estas intervenciones a partir de noviembre para apostar más por el nuevo modelo de productividad e incentivos a los médicos

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:14

Los módulos de refuerzo no han dado el resultado esperado, ya que en estos cinco años el número de pacientes en lista de espera para ... operarse en la Comunitat ha aumentado en 9.000 personas. Por eso Sanidad busca nuevas fórmulas y va a reducir a la mínima expresión el plan de choque en todos los departamentos. La conselleria ya ha informado a los centros valencianos que a partir de noviembre estos turnos de horas extras, que se pagan aparte, sólo van a continuar en especialidades muy concretas y en los consultorios donde sólo trabajen una o dos personas y se necesite sustituirlas. Es decir, no se eliminan del todo, pero casi.

