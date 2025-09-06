El auge de la sanidad privada hace que Valencia bata su récord histórico de médicos en activo

La sanidad está viviendo un enorme auge en Valencia, con la construcción y ampliación de nuevas instalaciones tanto en el sector público como en el ... privado. Hospitales, centros de salud, clínicas y edificios de consultas externas aumentan en número y en tamaño, lo que lleva consigo la necesidad de dotarlos con nuevos profesionales. Por eso la provincia acaba de batir su récord histórico de médicos en activo y ha empezado este mes de septiembre con 15.257 facultativos, según las cifras del Colegio de Médicos (ICOMV).

Suponen casi 500 más de los que había el pasado mes de diciembre, ya que se cerró el ejercicio 2024 con 14.793 galenos colegiados. Una cifra que no ha dejado de aumentar en los últimos años, y de hecho, los datos actuales suponen un 13,2% más de los que había en 2020 (13.476). En 2022 se rompió la barrera de los 14.000 en activo en la provincia y ahora se ha superado con creces la de los 15.000.

Sólo en Valencia ciudad hay 14 hospitales, y en breve abrirá sus puertas otro más. Son seis de la red pública (La Fe, General, Doctor Peset, Clínico, Malva-rosa y Arnau de Vilanova) y otros 8 del sector privado en el área metropolitana: el Vithas Valencia Turia, Consuelo, 9 de Octubre, La Salud, Quirónsalud, IMED Colón, IMED Burjassot y Ribera IMSKE. El próximo en abrir será el Biomédico Ascires, el decimoquinto hospital de la ciudad. Y hay que añadir los del resto de la provincia, con públicos en Xàtiva, Gandia, Requena, Manises, Sagunto, Ontinyent, Alzira y Llíria y privados en Carcaixent y Gandia. Más la gran cantidad de clínicas sanitarias que existen en todas las principales localidades.

Este auge de la sanidad nunca antes visto en Valencia supone un atractivo para los médicos, que pueden elegir entre muchas opciones, con sueldos cada vez más elevados, especialmente en el sector privado. Para Pedro Ibor, vicepresidente del Colegio de Médicos, es positivo porque «están creciendo los servicios, aumenta también la población de Valencia, y eso se traslada a que también crece el número de médicos, por las prestaciones económicas que ofrece la privada sobre todo, pero también la pública, que está construyendo y ampliando centros de salud y hospitales», explica. «Se están contratando más profesionales, pero aún así el crecimiento del sector público es insuficiente, porque hay listas de espera, especialmente en el ámbito quirúrgico y para pruebas hospitalarias», añade.

Récord desde el extranjero

Pero también se ha convertido en un destino muy apetecible para los que llegan desde el extranjero. Según las cifras del ICOMV, en estos ocho meses de 2025 ya se ha batido también el récord histórico de facultativos que han venido a trabajar a Valencia procedentes de otros países, con un total de 332, comparándolo con los años completos anteriores. Y aún quedan cuatro meses para seguir aumentando esa estadística, que en el año entero 2024 fueron 280. Por contra, sólo constan 26 personas que han dejado Valencia para irse fuera de España.

El grupo más numeroso son los 70 facultativos que se marcharon de España hace años y que ahora han regresado en este 2025 para trabajar en Valencia. Mientras que el resto de llegadas son venezolanos (51), italianos (45), argentinos (31), cubanos (26) y colombianos (24). Esto implica, que sumando a ecuatorianos y bolivianos, hay un total de 160 médicos que han venido este año desde Sudamérica, casi la mitad del total. «Los que vienen del extranjero muchos no tienen la especialidad. Crece el volumen de médicos pero no de todas las especialidades, unas más que otras. Se van los formados en España, cardiólogos o radiólogos, pero vienen médicos de familia y otros sin el MIR, por eso en muchas especialidades no hay crecimiento», argumenta Ibor.

Así, el vicepresidente resume: «La mayoría de los que vienen del extranjero no van a paliar el déficit que tenemos de ciertas especialidades». Por eso las bolsas de trabajo en muchos servicios están vacías y sobre todo los departamentos de salud públicos no encuentran profesionales para especialidades como cardiología, pediatría, anestesia o radiología, entre otras, ya que los salarios en el sistema privado son superiores para atraer a los profesionales más cualificados.

Sanidad está tratando de luchar contra la fuga de médicos de los centros públicos con otras armas, al no poder hacerlo económicamente, como el decreto para zonas de difícil cobertura, que da mejores condiciones, o la posibilidad de tener más tiempo y oportunidades de investigación, formación y promoción en los hospitales. Además, también ofrece contratos de 1 a 3 años de duración para retener a los MIR que acaban su formación en los centros valencianos.