Mascarell sobre el conflicto con los bomberos: «El problema no está en la gestión ni en la falta de voluntad, sino en la pérdida de horas extras» La Diputación tiende la mano para alcanzar acuerdos pero «en el marco de la ley y el contexto de la dana»

B. González Valencia Miércoles, 6 de agosto 2025, 14:40

La Diputación de Valencia está dispuesta a seguir negociando con los bomberos del Consorcio Provincial, eso sí dentro de lo que marca la ley en el contexto de reconstrucción de la dana. Así, lo ha expuesto la concejala de Hacienda, Laura Sáez, quien, acompañada por el diputado de Emergencias y responsable del Consorcio, Avelino Mascarell, han querido defender su gestión al frente de este organismos y también en el conflicto que desde hace más de un mes se mantienen con los efectivos del cuerpo de bomberos.

Al respecto, Mascarell ha asegurado que el conflicto no se debe a la falta de acuerdos o a la mala gestión, sino a que los efectivos cobrarán menos a final de mes por no hacer tantas horas extras con la incorporación de los nuevos efectivos previstos. «No es una cuestión de mala gestión o de falta de diálogo para llegar a acuerdos. El conflicto viene porque los nuevos efectivos que vamos a incorporar en los próximos meses para cubrir las plazas reducirán las horas extra a la mínima expresión, y eso es algo que al parecer no convence a quienes llegan a cobrar más de 800 euros por una jornada extraordinaria de 24 horas», ha manifestado

Cabe recordar que, actualmente los efectivos no están realizando estas horas extras como medida de protesta y sólo están realizando su jornada laboral normal.

Mascarell ha recordado que el Consorcio tiene ya creados los 900 puestos de trabajo necesarios para ofrecer el servicio, de los cuales más de 200 plazas se cubrirán a principios del próximo año, una vez finalizado todo el proceso de oposición.

El responsable del cuerpo de bomberos de la provincia ha comparado la gestión actual con la de legislaturas anteriores: 3,5 millones de inversiones entre 2015 y 2017 frente a los 17,5 millones que la institución provincial ha destinado al Consorcio entre 2023 y 2025. Así mismo, ha indicado que el gasto en vehículos se ha quintuplicado, pasando de 1,7 millones a casi 9 millones; mientras que se ha triplicado la inversión en maquinaria y duplicado en informática. También ha destacado los 6,1 millones en obras e infraestructuras frente a los cero euros infraestructuras de los dos primeros años del anterior mandato.

«La inversión y los recursos no son el problema, ni tampoco la gestión, donde hemos desbloqueado la formación en el IVASPE para poder incorporar a los nuevos bomberos y la carrera profesional, con una nueva tabla que duplica los importes», ha insistido y ha aludido a «otro tipo de intereses» los que están alimentando el conflicto e impidiendo que se llegue a un acuerdo entre las partes.

A pesar de ello, ha tendido la mano: «Frente a estas presiones que buscan satisfacer intereses que son inviables, vamos a mantener la mano tendida y a continuar con la hoja de ruta de incrementar la plantilla y mejorar los recursos del Consorcio».

El responsable del Consorcio ha lamentado también el papel que está jugando la oposición en el proceso negociador con los bomberos. «No es coherente pedir que se rebajen guardias y se acabe con una situación heredada que no nos gusta, tratando de incorporar personal para proteger a los bomberos y su descanso, y al mismo tiempo mantener esas horas extraordinarias que es lo que se pretende reducir con los nuevos efectivos».

Llamamiento al diálogo

Por su parte, la diputada de Hacienda también ha insistido en el interés de la Diputación por seguir negociando para alcanzar acuerdos que acaben con las protestas y se normalice un servicio «de vital importancia para la ciudadanía». Laura Sáez ha recordado que aceptar las demandas del colectivo, una subida salarial que asciende a 9 millones de euros, «supondría comprometer un gasto que está por encima del crecimiento permitido por el Gobierno central».

La diputada ha explicado que las últimas mejoras que se les han ofrecido, y que han sido rechazadas, incluyen el refuerzo de las dotaciones para este mismo año; un incremento retributivo para los tres próximos años, especialmente considerable en 2026 con 1.200 euros por operario; y la incorporación de 30 nuevos efectivos entre 2030 y 2031, además de otros beneficios en materia de permisos y complementos.

Sáez ha apelado a la responsabilidad de los bomberos y ha hecho un llamamiento al «diálogo constructivo por encima del ruido» y, aunque ha asegurado que no se trata de una justificación, ha recordado que la Diputación está gestionando un presupuesto excepcional como consecuencia de la dana del pasado mes de octubre, a fin de atender las necesidades de los municipios afectados, «sin descuidar al resto».

«Vamos a atender las demandas de los bomberos sin incumplir las reglas fiscales, para no poner en peligro los servicios y ayudas a los municipios. Y, por supuesto, seguiremos dando respuesta a las necesidades del Consorcio como hemos hecho hasta ahora, con inversiones y recursos que triplican los aportados en anteriores legislaturas», ha subrayado Sáez.

Con respecto a la hoja de ruta prevista a corto y medio plazo, los diputados han indicado que se incorporarán entre finales de este año y principios del próximo a los 245 efectivos que ya han aprobado la oposición y posteriormente se irán convocando nuevos procesos que permitan reducir el número de guardias anuales de los bomberos.