Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pérez Llorca asegura que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer el candidato para suceder a Mazón
Ejemplo de urbanismo en Valencia ciudad. Jesús Signes

Martínez Mus anuncia una nueva Ley de Suelo que «simplifique» procesos «sin perder el respeto a la protección ambiental»

El Vicepresidente segundo de la Generalitat afirma que el texto recogerá las necesidades que han identificado durante los trabajos de recuperación en los municipios afectados por la dana

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

La Generalitat ha anunciado que trabaja en un nuevo anteproyecto de Ley para reordenar el urbanismo de la Comunitat. De hecho, desde la dana ... del pasado 29 de octubre de 2024 los expertos en ordenación del territorio han manifestado en multitud de ocasiones que es obligatorio repensar la forma de legislar el urbanismo en la región. A este respecto, el vicepresidente segundo Vicente Martínez Mus ha asegurado que la nueva Ley de Suelo llega para «simplificar» los procesos y reducir la burocracia, «sin perder la protección ambiental de los entornos naturales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  2. 2

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  3. 3 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  8. 8

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    «Ni olvido ni perdón» a las puertas de Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Martínez Mus anuncia una nueva Ley de Suelo que «simplifique» procesos «sin perder el respeto a la protección ambiental»

Martínez Mus anuncia una nueva Ley de Suelo que «simplifique» procesos «sin perder el respeto a la protección ambiental»