Urgente La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo
Edificio que se está constriyendo en Malilla y que visitó el jueves la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Ayto. Valencia

La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo

El Ayuntamiento de Valencia aumenta un 40 millones de euros tras lamentar Ferrer San Segundo la falta de inversión de los gobiernos de Ribó

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:42

«El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia se ha presentado a tiempo y se ha aprobado por unanimidad». Con estas palabras, la primera teniente de ... alcalde y concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo ha querido marcar diferencias con el Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres años sin aprobarlos, tal como ha dicho.

