La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo

«El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia se ha presentado a tiempo y se ha aprobado por unanimidad». Con estas palabras, la primera teniente de ... alcalde y concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo ha querido marcar diferencias con el Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres años sin aprobarlos, tal como ha dicho.

En el caso de Valencia, San Segundo ha querido agradecer el apoyo de los socios de gobierno del PP, en este caso el grupo municipal Vox, y ha afirmado que el presupuesto pasa de los 1.210,8 millones de euros de 2025 a los 1.2450,9 millones de euros actuales. Por lo tanto, tal como ha destacado la concejala de Hacienda, la subida es de 40 millones de euros.

Y ha añadido que el presupuesto consolidado, «que incluye entes del sector público local (los organismos autónomos y empresas públicas), asciende a 1.415,3 millones de euros, lo que supone un aumento de 76,7 millones y porcentualmente, representa una subida del 5,7%».

Tal como ha argumentado, los presupuestos municipales para 2026 "avanzan en la Valencia del presente y del futuro. Una ciudad más amable, con 134,8 millones de euros destinados a Servicios Sociales y de Promoción Social; más segura, con 230,7 millones dedicados a seguridad, ordenación del tráfico, así como prevención y extinción de incendios y emergencias; y más habitable, al destinar a políticas de vivienda, urbanismo, limpieza, alumbrado y alcantarillado un total de 279,3 millones de euros".

Ferrer San Segundo ha añadido que, a todo ello, «mantenemos la rebaja fiscal». Por lo tanto «crece el presupuesto, se mantiene la rebaja fiscal y equilibramos la deuda». Incluso ha argumentado que, a finales de 2025, «es decir, el mes que viene, puede acabar la deuda en 74,19 millones de euros. Vamos a mejorar las previsiones de reducción de la deua que hicimos en junio. Y destaco que hemos bajado de los tres dígitos de deuda a los dos».

Según ha detallado la primera teniente de alcalde, “se mantiene por tercer año consecutivo la mayor rebaja fiscal de la historia del Ayuntamiento de Valencia, que supondrá de nuevo un ahorro a los bolsillos de los valencianos”.

La deuda del Ayuntamiento se situaba al final del mandato anterior, en el mes de julio del año 2023, en 225 millones de euros, mientras que con la ejecución del presupuesto de 2026 se prevé que se estabilice en 74,19 millones de euros.

Al respecto, Ferrer San Segundo ha señalado que “la mayor noticia para el 2026 es que este gobierno, por tercer año consecutivo, sigue manteniendo la mayor rebaja fiscal de su historia”.

En el capítulo de gastos, el que más crece es uno los ítems que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha insistido en que es el principal eje de esta legislatura: la vivienda.

Por eso, entre las principales líneas de actuación de las cuentas municipales para 2026, ha subrayado Ferrer San Segundo “están el impulso de la construcción de viviendas públicas y de alquiler asequible, así como el incrementar la seguridad y la limpieza de la ciudad”.

Por eso, la concejala de Hacienda ha destacado que en la partida de vivienda y urbanismo van a destinar 115.323.737 euros, lo que supone un aumento del 36,63% respecto a 2025.

En este sentido, la primera teniente de alcalde ha hecho una comparativa con el gobierno de Ribó y el de Catalá y ha explicado: «El gobierno de Compromís y PSPV destinó en ocho años 19,1 millones de euros para vivienda y, en cambio, el gobierno de Catalá, en tres años va a invertir 103,7 millones de euros en políticas de vivienda».

Ha detallado que mientras que «el PP va a invertir casi 3 millones de euros al mes en vivienda; el gobierno de PSPV y Compromís sólo invertía 191.000 euros al mes».

Vivienda protegida y de alquiler asequible

El presupuesto destinado a política de Vivienda será de 38 millones, de ellos se destinarán 19,3 millones a la adquisición de Vivienda de Protección Pública (VPP); 6,4 millones de euros a la permuta de suelo por edificios de viviendas públicas para alquiler asequible; 2,7 millones a la construcción de edificios como los ubicados en las calles Pintor Sabater y Músico Chapí, 700.000 euros para los Bloques Portuarios y 300.000 euros para poner en marcha la Agencia del alquiler.

“El impulso de la construcción de viviendas de protección pública y alquiler asequible, sobre todo destinadas para los jóvenes y familias vulnerables, es uno de los ejes destacados de la acción del gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá”, ha resaltado Ferrer San Segundo

Otra partida de gastos que aumenta es la de seguridad, tráfico y prevención e incendios. «Se destinan 230.741.061 euros, subre un 4,99% y no hay que olvidar que para el área de Bomberos se pasa de un presupuesto de 43,1 millones a 53,9 millones y habrá 50 nuevos agentes de Policía en 2026 y una nueva convocatoria de 144 plazas de Bomberos».

También se incluye una partida inversiones de 1,94 millones para la construcción de una nueva Comisaría para la 2ª Unidad de Distrito de la Policía Local.

A las obras de ampliación del parque central bomberos de la avenida de la Plata se destinan 8,7 millones de euros y a la adquisición de nuevos vehículos de emergencias 5,6.

Del mismo modo, con el objetivo de “mantener e incrementar la seguridad de nuestros barrios”, ha señalado Ferrer San Segundo, “vamos a invertir (1,4 millones de euros) para la instalación de cámaras de vigilancia preventiva en las calles, plazas y jardines de la ciudad”.

En servicios escolares y promoción social, el gasto será de 134.822.135 millones (un 2,92% más).

El presupuesto para limpieza viaria crece casi un 8%

En bienestar común, limpieza, agua, residuos, cementerios y alcantarillado se gastarán 164.012.254 euros (un 4,99% más). El presupuesto destinado a la limpieza viaria se incrementa en un 7,89 %, tras la petición vecinal por las críticas de la suciedad de las calles, con una partida de 59,13 millones de euros.

En cuanto al presupuesto del Servicio de limpieza y recogida de residuos rebasa los 90,78 millones de euros.

Para el mantenimiento y mejora del alcantarillado de la ciudad se dedican 34,1 millones de euros, que suponen un 27,51% más. La inversión en nuevo alumbrado público será de 3,3 millones.

El Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras lleva a cabo un “trabajo esencial” para la mejora y conservación de las calles de la ciudad e infraestructuras de movilidad. El presupuesto que se dedica a este servicio municipal asciende a 51 millones de euros.

Asimismo, se destinan para proyectos de integración y desarrollo urbano del centro de la ciudad (2,4 millones de euros); a la restauración del grupo de viviendas Virgen de los Desamparados y Tendetes 730.738 euros; a la limpieza y pintado del puente del Assut de l’Or 863.937 €; para el camino ciclopeotonal que unirá el jardín del Turia con el puente de Astilleros (1 millón de euros) y para la regeneración de Pérez Galdós-Giorgeta (15,7 millones de euros).

Tal como ha destacado la edil de Hacienda, el proyecto de presupuestos de 2026 “sigue manteniendo un marcado carácter social. En concreto, las partidas destinadas para los Servicios Sociales y de Promoción Social se incrementan un 2,92 % y alcanzan un total de 134.822.135 euros. De ellos, 98,6 millones de euros se dedicarán a Atención Social, Discapacidad, Igualdad y Mayores.

Las ayudas por nacimientos se elevan a 400 euros por hijo, para lo cual se destina una partida de (1,5 millones de euros). Se incrementa el presupuesto de teleasistencia y del Servicio de Ayuda a Domicilio, que pasa a ser totalmente gratuito.

Está previsto, además, destinar 795.847 euros para el Espai Dones i Igualtat; 377,638 euros para el equipamiento del Centro de Día de Personas Mayores Dependientes de El Cabanyal, 416,744 euros para rehabilitar el Centro Municipal de Actividades de Personas Mayores de Marchalenes, así como la redacción del proyecto para futuro equipamiento para personas Mayores en el Distrito de Exposición.

Respecto al capítulo de ingresos, ha recordado que «el Gobierno de España no ha presentado presupuestos, pero no sólo eso, no nos han notificado formalmente la cantidad de dinero que va a enviar a cada Ayuntamiento».

San Segundo ha explicado inversiones que van a hacer: "El jardín del Turia, como ha destacado en reiteradas ocasiones la alcaldesa, es el tesoro medioambiental que debemos proteger al máximo”. Así, en las cuentas municipales para el ejercicio de 2026 se plasma una partida específica de 1 millón de euros para el mantenimiento integral del jardín con la incorporación de los guarda-parques, impulsando con ello el Proyecto Culturia; 316.415 para l'Espai Valdés del Parque Central; 1,48 millones para las obras de mejora de l'Almoina; 98,6 millones para servicios sociales.

Asimismo, también se ha previsto un aumento del gasto de conservación y mantenimiento en Parques y Jardines de 1,3 millones de euros con un presupuesto total de 41,6 millones. Se consolida también el crecimiento de las transferencias al OAM de Parques y Jardines (de 13,8 millones de euros en 2023 a 17,9 millones de euros) y el Consell Agrari (de 1,4 millones de euros en 2023 a 2,7 millones de euros).

El presupuesto de playas pasa de 2,32 millones de euros a 3,45 millones de euros para el año 2026, con inversiones en postas sanitarias móviles y mayor presupuesto para salvamento y socorrismo.

También en el proyecto de presupuestos de 2026 se refleja la “apuesta decida del gobierno municipal por el Bienestar Animal, con un incremento de las partidas para esta área del 45,42%, al pasar de 1,6 millones de euros a 2,3 millones de euros”.