El manuscrito de Pradas que sirvió de autorización del ES Alert para Jorge Suárez

Jorge Suárez sostuvo en su comparecencia de más de ocho horas ante la jueza de la dana que Salomé Pradas le autorizó al envío del ... Es Alert a través de una nota manuscrita que conservaba en su poder. Este documento, que la propia consellera redactó en el Cecopi, no deja de ser unas simples notas acerca del contenido que iba a tener el famoso SMS. Las ideas principales, en resumen.

Sin embargo, el testigo, el funcionario clave en la gestión de la emergencia, aseguró que ese papel para él suponía la aprobación de sus superiores. Recordemos que Suárez, ante la jueza, señaló que su función es la de proponer, pero que las decisiones se han de tomar con la orden de sus superiores. En el momento del Cecopi, su superior era la propia consellera Salomé Pradas.

El juzgado ha distribuido este jueves la nota manuscrita por la propia Pradas. Ahí se recogen los acuerdos de que «se eviten desplazamientos por Valencia», la permanencia en casas en las zonas de La Ribera, Horta Sud y Hoya de Buñol y el «alejamiento de cauces» y la necesidad de «elevarse a la primera planta». También aparece alguna referencia a la Unidad Militar de Emergencias (UME) sin mayor concreción.