El manuscrito de Pradas. LP

El manuscrito de Pradas que sirvió de autorización del ES Alert para Jorge Suárez

El juzgado difunde las notas que la consellera tomó respecto al mensaje de alerta

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:47

Comenta

Jorge Suárez sostuvo en su comparecencia de más de ocho horas ante la jueza de la dana que Salomé Pradas le autorizó al envío del ... Es Alert a través de una nota manuscrita que conservaba en su poder. Este documento, que la propia consellera redactó en el Cecopi, no deja de ser unas simples notas acerca del contenido que iba a tener el famoso SMS. Las ideas principales, en resumen.

