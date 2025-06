Manos Limpias se querella contra la jueza de la dana y alimenta el bulo del número de muertos

El sindicato Manos Limpias ha presentado este martes una querella contra la jueza que instruye el caso de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, en la ... que la acusan de presunta prevaricación judicial. El secretario general del sindicato, Miguel Bernad, ha asegurado que buscan víctimas para poder personarse en la causa después de que la magistrada les echara de la misma al considerar que el abogado de Emilio Argüeso trabaja para la organización. Además, Bernad ha ahondado en el bulo del número de víctimas: «Estoy en contacto con al menos 20 familias en Paiporta que tienen desaparecidos».

Bernad, que ha atendido a los medios en el juzgado de guardia de la Ciudad de la Justicia de Valencia, ha asegurado que el proceso penal «está contaminado y politizado por irregularidades y presuntos delitos de prevaricación judicial». Bernad ha explicado que en el escrito de personación de Manos Limpias se encontraron «con una coacción». «La jueza nos obligaba a ir contra Emilio Argüeso. Se pueden presentar requisitos a una acusación popular, pero sin exigir que vayamos sí o sí contra Emilio Argüeso«, ha comentado Bernad.

«Nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas. No nos casamos con nadie y queremos un procedimiento limpio y transparente», ha explicado el secretario general del sindicato, que ha asegurado que nunca le había pasado algo así. «La segunda prevaricación es cuando se saca de la manga que el abogado de Argüeso había colaborado con nosotros. ¿Y qué?», se ha preguntado. La magistrada cree que el vínculo entre el letrado y Manos Limpias, explicitada en una entrevista en la que dijo que era el jefe de sus servicios jurídicos, haría que la acusación de Manos Limpias fuera «inocua». «El proceso no estaba contaminado. Él nos ha llevado causas como otros abogados han podido llevar otras causas, y creemos que esa expulsión supone otro presunto delito de prevaricación», ha asegurado.

Bernad también ha criticado que los autos de la jueza hablan de desidia e inactividad. «¿Sólo hubo desidia e inactividad en ellos dos (Salomé Pradas y Emilio Argüeso)? ¿No la hubo en el presidente del Gobierno, que estaba esperando a que el presidente Mazón le pidiera que declarara la emergencia? ¿Y en Margarita Robles? ¿Y en Grande-Marlaska?», se ha preguntado. Bernad ha insistido en que no se puede dirigir un procedimiento «sin admitir sugerencias de ningún tipo» y en que en el juzgado han hecho caso omiso de sus denuncias contra la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El secretario general de Manos Limpias ha llegado a cargar contra las injerencias del esposo de la jueza. «Hay que guardar las formas. Hay innumerables irregularidades», ha asegurado.

Bernad, además, ha insistido en que hay más víctimas. «No son 228, yo creo que son más. No tiene sentido que sólo haya dos imputados, parecen cabezas de turco», ha dicho. Preguntado por qué pruebas tiene para argumentar eso, explica que tiene «intuiciones». «Se está judicializando con intuiciones, yo también puedo tenerlas», ha dicho. Finalmente, tras ser repreguntado, ha dicho que son «mínimo 20 víctimas más» porque él tiene «contacto» con familias de Paiporta que tienen personas desaparecidas.