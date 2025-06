Alta tensión entre Argüeso y la jueza

Comenta Compartir

El momento. La causa de la dana avanza ya, veremos si es momentáneo o adquiere carácter permanente, por el camino de la descortesía. No ... es la primera vez -tampoco será la última- en la que los escritos de las partes se convierten en afilados dardos entre letrados, fiscales o, como en este caso, juezas. La cordialidad prácticamente ha desaparecido de la relación 'epistolar' que mantiene el letrado de Argüeso, José María Bueno, con la magistrada Ruiz Tobarra. No es el abogado un profesional excesivamente cauteloso en las formas ni en el fondo, acostumbrado a liderar buena parte de las acusaciones de Manos Limpias, organización que, por cierto, ha sido expulsada en el procedimiento por conflicto de intereses. Encaja, en cierta forma, con el carácter de su representado. El contenido de los primeros autos, con afirmaciones más propias de una resolución que pone punto final a la instrucción que del comienzo de las pesquisas, ha abonado el terreno de material explosivo. Así, de las insinuaciones de falta de imparcialidad y de estar condicionada por la prensa se ha pasado a los reproches de la magistrada por pedir un examen forense del jefe de la Aemet (es un «despropósito absoluto») y la recriminación de que se aproveche del estigma de las enfermedades mentales. Tampoco la queja que Pradas ha puesto en el Poder Judicial -el recorrido se antoja breve- ha supuesto un elemento pacificador. Este es el escenario de máxima tensión. A la magistrada, según se desprende de su auto, le molestó que la prensa informara de la petición antes de que ella la hubiera resuelto. Un reproche que, sin embargo, no ha hecho a las acusaciones cuyas diligencias se han hecho públicas antes de la correspondiente resolución de la instructora. Una norma no escrita: el mismo hecho molesta más o menos dependiendo del autor. Unos autos que, por otra parte -y esto es de agradecer porque no todos los jueces apuestan por la transparencia- difunde el gabinete de prensa del TSJ. La moleskine de la dana deja otros apuntes. De repente, ha llegado la Asociación Valenciana de Agricultores como acusación popular. El primer interrogatorio al testigo de la Aemet se convirtió en una defensa -¿sorprendente o no- del presidente Mazón. El líder popular ha encontrado un aliado donde menos lo esperaba. Bueno, quizá sí lo esperaba. Y eso después de que la jueza no permitiera la personación de la Abogacía de la Generalitat. No era el momento, explicó. La Fiscalía ya se ha pronunciado acerca de la unificación de las acusaciones populares. Apuesta por Podemos al ser la primera que pagó la fianza. Si la jueza acepta el criterio del fiscal, ¿qué harán el resto de partidos? ¿Seguirá Vox bajo la dirección de Podemos? Más batalla habrá con las particulares. El fiscal propone cinco portavoces. Una elección que no será pacífica.

