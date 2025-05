Argüeso insinúa que la jueza de la dana está contaminada por los medios de comunicación

Una nueva crítica a la manera de actuar de la jueza de la dana. Emilio Argüeso, número dos de Emergencias, ha manifestado su protesta ante ... determinadas manifestaciones que se efectúan en el auto judicial. Tras señalar que se ha alegrado de la expulsión de la causa de Manos Limpias, «porque aunque sea una sola, al menos hay una acusación menos a la que hacer frente», lamenta las referencias al abogado (José María Bueno) que se realizan en el Auto, «basadas en informaciones periodísticas que no forman parte de la causa».

«El hecho de que Su Señoría adopte decisiones en base a lo que puede leer en periódicos o en digitales, y no en el material obrante en autos, es algo que nos genera indefensión», prosigue.

De este modo, le recuerda a la juez que la Comisión de Ética Judicial tiene reiterado que en el proceso de decisión sobre los hechos y de valoración de la prueba, ésta «no debe contaminarse por cualquier clase de prejuicio contra alguna de las partes que pudiera tener su origen en información obtenida fuera de los cauces procesales oportunos».

En el escrito dirigido al juzgado 3 de Catarroja Argüeso también solicita además, como hizo la exconsellera Salomé Pradas, la unificación de las diferentes acusaciones y de las acusaciones particulares. Tras apuntar que en esta causa existe «un número amplísimo de acusaciones populares y de acusaciones particulares», denuncia que esta «tremenda cantidad de acusaciones, única en la Historia de España, que Su Señoría está permitiendo, limita el derecho de defensa de esta parte, pues es imposible poder impugnar recursos de decenas y decenas de acusadores, contestar y leer todo tipo de escritos y peticiones de prueba que realizan, con lo que el Derecho de Defensa de mi representado queda claramente violentado».

Esto provoca que cualquier acto de prueba tenga «una duración excesiva. Interrogatorios que deberían durar menos de una hora, acaban durando jornadas entera en sesiones de mañana y tarde, y con ello se retrasa injustificadamente el proceso, y además es imposible a esta parte poder hacer frente a preguntas de decenas y decenas de acusadores». En este sentido, recuerda «el desproporcionado interrogatorio a doña Pilar Bernabé, o al perito Sr. Gil Barre, etc…».

Esta gran cantidad de acusaciones es tan grande «que la misma Secretaría de este Juzgado no es capaz de llevar a cabo todas las notificaciones de forma correcta, y ello no es una queja a su funcionamiento, todo lo contrario, no se cómo pueden hacer frente a la cantidad de citaciones y notificaciones, al no haber acumulación».

Asegura que si acuerda la acumulación de las acusaciones, no se producirá un «bloqueo» que esta causa acabaría causando, según su opinión, en la Audiencia Provincial.

Solicita ahora la acumulación de acusaciones tras la resolución del recurso de Hazte Oír y pide que se agrupen en dos: por un lado, las acusaciones populares, con una sola representación y dirección técnica, siendo quien debe liderar la misma, Podemos, la primera en personarse.

Por otro lado, solicita que se unifiquen las acusaciones particulares «bajo la misma representación técnica y dirección letrada, en el/la procurador/a y abogado/a que primero se hubieran personado, y ello salvo que haya quien alegue que discrepa de la dirección técnica elegida, en cuyo caso que se permita a dicha acusación, una vez justificada la discrepancia, que pueda actuar al margen de la acusacion particular unificada».

No hacerlo así, en opinión de Argüeso y sus representantes legales, «supone una violación del Derecho de Defensa de mi cliente, y someter a la causa a un retraso insoportable».