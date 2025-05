La madre de una víctima de la dana: «Enviaron a trabajar a mi hijo con alerta roja»

EFE Valencia Jueves, 22 de mayo 2025, 19:10 Comenta Compartir

La madre de un hombre de 45 años que falleció arrollado por las riadas que asolaron Valencia el pasado 29 de octubre ha responsabilizado de la muerte de su hijo a la empresa de conservación de carreteras para la que trabajaba, que «le envió a una emergencia en Siete Aguas cuando ya había terminado su turno y en plena alerta roja».

A la salida de su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, que investiga la gestión de esta tragedia, Cristina Rodríguez ha insistido en que su hijo «no debería haber salido de la base de la empresa».

«Al regresar a casa, con el coche de la empresa, falleció. La última vez que hablé con él fue a las 19:30 horas. Me dijo que le habían enviado a una emergencia», ha relatado.

Pese a que el turno de su hijo acababa a las 15 horas, según ha explicado la madre, su hijo fue enviado más tarde a atender una emergencia aquella jornada.

Por ello, esta mujer responsabiliza a la empresa, a los jefes de su hijo concretamente, por haber dado aquella instrucción. «La empresa no se ha puesto en contacto conmigo. Llamo al jefe y me dice que no le moleste, que está de vacaciones. Espero que el juez tenga sensibilidad y les haga pagar por lo que han hecho», ha concluido.