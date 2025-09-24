Luz verde a la quema de la paja del arroz en la Albufera desde el 10 de octubre

Los arroceros ya tienen luz verde para la quema de la paja del arroz. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicado la orden ... de quemas que permite la quema de los rastrojos de la cosecha en el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 31 de diciembre.

La orden establece que se permite la quema en el parque natural siempre que sea por motivos fitosanitarios. Los agricultores consideran que este año esta incineración es especialmente importante por la presencia del hongo de la pyricularia que ha provocado una fuerte merma de la cosecha.

Este año Vaersa, la empresa dependiente de la Generalitat, recogerá, siempre de acuerdo con el agricultor, la paja del arroz. La cantidad máxima fijada para esta retirada es de 750 toneladas por un importe máximo de 84.124 euros, todo incluido, empresa de retirada y personal técnico.

Por otro lado, desde la Conselleria de Medioambiente se ha mejorado la aplicación Quepar con el fin de tener un mayor y mejor control de las condiciones atmosféricas, mejorando la previsión meteorológica con el fin de evitar al máximo las molestias que de la quema de la paja se deriven.

La resolución del DOGV señala que el fangueo de los campos tras la cosecha es una forma de trocear parte de la paja sobrante favoreciendo su descomposición y facilita «una adecuada aireación y por lo tanto oxigenación de estos restos orgánicos, que quedan mezclados en el suelo como mínimo 30-40 días antes de la inundación de los campos, realizados habitualmente en los meses de octubre-noviembre. De esta manera, se evita parte de la toxicidad y de los problemas que se generan con la descomposición anaerobia de la misma, y por tanto se pueden reducir las emisiones de metano».

La petición de los agricultores es que se priorice la paja del arroz pero consideran que hay zonas en las que la maquinaria no puede entrar porque se hunde por el suelo húmedo y la única alternativa es la quema. Con la resolución dictada por la Generalitat se acogen las principales reivindicaciones del sector.