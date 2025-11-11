Las localidades de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este martes: mínimas de -3,4ºC Los termómetros han bajado de forma acusada en toda la región

Sara Bonillo Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 10:55

Tras semanas marcadas por las altas temperaturas, el frío por fin ha llegado a la Comunitat. Así lo reflejan los termómetros de varias localidades, como El Toro (Castellón), que ha registrado -3,4ºC, el valor más bajo de toda la Comunitat.

Este municipio lidera el ranking de la temperatura mínima de este martes, seguida de Vilafranca (-2,6ºc) y Bocairent que ha registrado -1,9ºC. Por contra, las máximas se han dado en Pego donde se han alcanzado los 22 grados, y Vila Joiosa que ha llegado a los 21,2ºC, según los datos de la Associaciò Valenciana de Meteorología (Avamet).

A continuación detallamos las localidades donde más frío ha hecho este martes, 11 de novivembre, según los datos de Avamet.

- El Toro: -3,4ºC

- Vilafranca: -2,6ºC

- Bocairent: -1,9ºC

- Casas Bajas: -1,7ºC

- Ares del Maestrat: -1,2ºC

- Morella: -0,8ºC

- Xixona: -0,6ºC

- Xodos: -0,1ºC

- Ademuz: -0,1ºC

- Calles: -0,1ºC

- Requena: 0,2ºC

Previsión del miércoles 12 de noviembre

El miércoles la previsión es de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a intervalos de nubes bajas en Valencia y el litoral de Castellón al final del día. Posibles brumas y bancos de niebla en el litoral sur de Alicante por la mañana. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, predominando la componente este en las horas centrales y tendiendo a nordeste moderado en el litoral de Alicante por la tarde, y con intervalos de norte en el litoral central al final del día.

Previsión del jueves 13 de noviembre

El jueves Aemet prevé intervalos nubosos en Valencia y Castellón, y cielo poco nuboso con nubosidad alta en Alicante. Probables brumas por la mañana en la mitad sur, sin descartar bancos de niebla. Hay opción de que entre polvo en suspensión por el giro del viento provocado por la borrasca atlántica. Viento del nordeste en el litoral y viento flojo de componente este en el resto.

Previsión del viernes 14 de noviembre

Las lluvias podrían llegar el viernes 14 durante la segunda mitad del día y localmente acompañadas de barro. Habrá probable polvo en suspensión y viento del sur en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, con intervalos de viento moderado del norte en el litoral norte y central por la mañana. Tenderá en general a viento flojo de componente oeste al final del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.