Aemet anuncia que la borrasca atlántica podría traer esta semana polvo en suspensión y lluvias con barro a la Comunitat Las precipitaciones tendrían lugar a partir del viernes

J.Zarco Valencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:27

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado la llegada de una nueva borrasca, denominada Claudia, que tendrá un gran impacto en zonas de España. Provocará vientos fuertes y precipitaciones intensas y persistentes en Canarias. También afectará al oeste peninsular con lluvias, potentes rachas de viento y temporal marítimo.

En cualquier caso, la Comunitat Valenciana no se verá demasiado involucrada, ya que el organismo meteorológico informa en su cuenta de 'X' que será una «semana meteorológicamente tranquila en la Comunitat Valenciana, sin apenas lluvias y con temperatura suaves».

Sin embargo, sí que apunta que «lo más significativo es que la borrasca Atlántica va a dar lugar a un giro de viento al sur el jueves, con probable intrusión de polvo en suspensión a partir de ese día».

Este martes 11 de noviembre, Aemet pronostica un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. También posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral norte y central. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur en las horas centrales, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte de Alicante.

El miércoles 12, de nuevo «cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a intervalos de nubes bajas en Valencia y el litoral de Castellón al final del día». Podría haber brumas y bancos de niebla en el litoral sur de Alicante por la mañana. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el interior. Viento flojo variable, predominando la componente este en las horas centrales y tendiendo a nordeste moderado en el litoral de Alicante por la tarde, y con intervalos de norte en el litoral central al final del día.

El jueves 13 Aemet prevé intervalos nubosos en Valencia y Castellón, y cielo poco nuboso con nubosidad alta en Alicante. Probables brumas por la mañana en la mitad sur, sin descartar bancos de niebla. Hay opción de que entre polvo en suspensión por el giro del viento provocado por la borrasca atlántica. Viento del nordeste en el litoral y viento flojo de componente este en el resto.

Y las lluvias podrían llegar el viernes 14 durante la segunda mitad del día y localmente acompañadas de barro. Habrá probable polvo en suspensión y viento del sur en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, con intervalos de viento moderado del norte en el litoral norte y central por la mañana. Tenderá en general a viento flojo de componente oeste al final del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.