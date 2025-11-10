Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tres mujeres protegidas contra el viento y el frio. Efe/ Manuel Bruque

La localidad de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este lunes: hasta -5,1ºC

La semana ha comenzado con un notable descenso de las temperaturas, que ha dejado valores por debajo de cero grados en más de una veintena de municipios

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:50

El otoño no está siendo nada frío hasta el momento. La Comunitat Valenciana está viviendo un mes de noviembre con temperaturas superiores a lo normal. Sin embargo, la semana ha comenzado con un notable descenso de las temperaturas, que ha dejado valores por debajo de cero grados en más de una veintena de municipios.

La temperatura más baja durante la madrugada del lunes se ha registrado en El Toro (Castellón), donde el mercurio ha superado los -5,1ºC, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). A este municipio le sigue Vilafranca con (-4ºC), Ares del Maestrat (-2,8ºC), Calles (-2,8ºC); Bocairent (-2,6ºC); Morella (-2,3ºC); Utiel (-1,6ºC); Requena (-1,4ºC) y Xixona (-1,2ºC).

Estas son las localidades donde más frío ha heho este lunes, según los datos de AVAMET:

- El Toro: -5,1ºC

- Vilafranca: -4ºC

- Ares del Maestrat: -2,8ºC

- Calles: -2,8ºC

- Bocairent_ -2,6ºC

- Morella: -2,3ºC

- Utiel: -1,6ºC

- Requena: -1,4ºC

- Xixona: -1,2ºC

- Casas Bajas: -1,1ºC

- Xodos: -0,9ºC

- Ayora: -0,9ºC

- El Pinós: -0,7ºC

- Ademuz: -0,6ºC

- Sorita:-0,5ºC

- Sant Mateu Les Llacunes: -0,5ºC

- Forcall: -0,4ºC

La previsión de cara a los próximos días es que las temperaturas continúen a la baja en las tres provincias, donde podrían verse mínimas de sólo 11 grados en Castellón; 13 grados en Valencia y 14 en Alicante.

Previsión del martes, 11 de noviembre

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral norte y central. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte de Alicante.

Previsión del miércoles, 12 de noviembre

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probables brumas y bancos de niebla por la mañana en el sur y el interior de Alicante, sin descartarlas en zonas del litoral norte. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a últimas horas a sureste flojo en el interior norte de Castellón y a nordeste flojo ocasionalmente moderado en el litoral de Alicante.

Previsión del jueves, 13 de noviembre

Cielo nuboso en Valencia, y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto, aumentando a cielo nuboso en Castellón al final del día. Probables brumas y bancos de niebla en el interior sur por la mañana. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en el interior de Valencia y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento del nordeste en el litoral; en el resto se espera viento flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día.

