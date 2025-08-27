Las localidades de la Comunitat donde ha llovido más este miércoles
La comarca de Els Ports (Castellón) ha registrado los mayores acumulados
Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:41
Las lluvias han atizado a la Comunitat Valenciana en los últimos días. Pese a que el calor no ha desaparecido, se han producido precipitaciones que han caído con fuerza en parte de el territorio. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado para esta jornada un doble aviso naranja en Castellón. Ha sido en esta provincia donde se han registrado las mayores lluvias. Concretamente, en la comarca de Els Ports de Morella
Las localidades dónde más ha llovido este miércoles, según datos de la red de estaciones de Avamet, han sido:
- Cinctorres: 67,8
- La Todolella: 67,4
- Portell de Morella: 64,4
- La Mata: 55,8
- Vallibona: 37,2
- Morella: 37,1
- Forcall: 30,8
Espectaculars acumulats de pluja a la comarca dels Ports: ja s'acosten als 70 l/m² a la Todolella i altres poblacions com Cinctorres, la Mata i Portell de Morella acumulen entre 48 i 63 l/m². Precaució amb estes tronades! pic.twitter.com/xFcE6SMsfA— AVAMET (@avamet) August 27, 2025
Está previsto que las lluvias continuen durante esta madrugada aunque tenderán a remitir por la mañana, según Aemet. En cuanto a las temperaturas no se esperan cambios significativos, con máximas de 34 grados en zonas de Alicante y de 31 y 32 en Valencia y Castellón, respectivamente.
