La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este miércoles a apenas 9,9 grados en pleno agosto La Comunitat Valenciana continúa inmersa en una ola de calor que podría extenderse una semana más según Aemet

D. Merino Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:48

La llegada del mes de agosto ha supuesto el asentamiento definitivo del calor en la Comunitat Valenciana. Las noches tórridas se han convertido en la tónica habitual para los valencianos que ven como la segunda ola de calor deja temperaturas récord en lo que va de año en la geografía nacional y máximas de más de 42 grados en algunos municipios de la terreta.

No en balde, el calor pone de nuevo en aviso este miércoles a Alicante y Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy un doble aviso amarillo por temperatuas significativamente elevadas y todo apunta a que la ola de calor se extendería al menos hasta la semana que viene.

Con este cóctel es normal que la primera quincena de agosto haya dejado pocas noches agradables en los municipios valencianos para dormir a pierna suelta. Precisamente en la madrugada del martes el miércoles solo hay una localidad de la Comunitat cuya mínima baja de los 10 grados. Es el caso de El Toro que ha registrado 9,9 grados y sus habitantes a buen seguro habrán podido taparse con la sabana.

Los siguientes municipios con las temperaturas más bajas de la Comunitat Valenciana son Vilafranca, Ares del Maestrat o Bocairent con 11,2; 12,2 y 12,8; respectivamente, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).