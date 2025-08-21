La localidad de la Comunitat que ha dormido como si fuera invierno en agosto: 4 grados en la madrugada La ola de calor ha dado paso a una baja generalizada de temperaturas

María Gardó Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 09:11

Tras varias jornadas de calor sofocante durante el puete de agosto, la Comunitat ha sufrido una bajada de temperaturas significativa. Además, Aemet prevé que este jueves haya tormentas fuertes en distintos puntos del territorio. Este miércoles ya cayeron algunos chubascos en zonas de Castellón.

En este contexto, las localidades de la Comunitat que suelen dormir más frescas que el resto han marcado en la madrugada del miércoles al jueves temperaturas propias del invierno. En concreto, El Toro ha alcanzado los 4,9 grados, según datos recogidos por Avamet.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA El Toro 4,9 Vilafranca 8,2 Castielfabib 8,8 Forcall 10,3 Sorita 10,6 La Pobla de Benifassà 10,8 Puebla de San Miguel 10,9 Cortes de Arenoso 11,2 Morella 11,7 Olocau del Rey 11,7

Durante el viernes, se espera que las temperaturas mínimas sufran pocos cambios y las máximas irán en descenso salvo en el litoral, donde no habrá cambios.