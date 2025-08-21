Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La localidad de la Comunitat que ha dormido como si fuera invierno en agosto: 4 grados en la madrugada
Vilafranca del Cid, en una imagen de archivo I. Marsilla

La localidad de la Comunitat que ha dormido como si fuera invierno en agosto: 4 grados en la madrugada

La ola de calor ha dado paso a una baja generalizada de temperaturas

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:11

Tras varias jornadas de calor sofocante durante el puete de agosto, la Comunitat ha sufrido una bajada de temperaturas significativa. Además, Aemet prevé que este jueves haya tormentas fuertes en distintos puntos del territorio. Este miércoles ya cayeron algunos chubascos en zonas de Castellón.

En este contexto, las localidades de la Comunitat que suelen dormir más frescas que el resto han marcado en la madrugada del miércoles al jueves temperaturas propias del invierno. En concreto, El Toro ha alcanzado los 4,9 grados, según datos recogidos por Avamet.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
El Toro 4,9
Vilafranca 8,2
Castielfabib 8,8
Forcall 10,3
Sorita 10,6
La Pobla de Benifassà 10,8
Puebla de San Miguel 10,9
Cortes de Arenoso 11,2
Morella 11,7
Olocau del Rey 11,7

Durante el viernes, se espera que las temperaturas mínimas sufran pocos cambios y las máximas irán en descenso salvo en el litoral, donde no habrá cambios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  4. 4 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  5. 5 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  6. 6 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  7. 7 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  8. 8

    ¿Por qué rechaza Mazón la quita de la deuda?
  9. 9

    Una vecina halla parte de la Tortada de Goerlich que arrastró la dana en Paiporta
  10. 10 Los bomberos estabilizan el fuego de Artana y no queda ningún incendio con llama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La localidad de la Comunitat que ha dormido como si fuera invierno en agosto: 4 grados en la madrugada

La localidad de la Comunitat que ha dormido como si fuera invierno en agosto: 4 grados en la madrugada