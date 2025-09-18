«Por cada kilo de arroz que planto pierdo diez céntimos»

La situación de los arroceros de la Albufera es crítica. La crisis viene provocada por la caída de precios, por un hongo que ha ... dañado parte de la cosecha y por las importaciones de terceros países. Estos tres factores se han conjugado para configurar una campaña desastrosa.

Vicente Aleixandre es agricultor de El Palmar con décadas de experiencia a sus espaldas y está sufriendo en sus carnes las consecuencias de esta tormenta perfecta que se ha generado entorno a los arroceros valencianos. Aleixandre es claro. «El sector está molesto, desmotivado, disgustado. Creo que esto no se puede aguantar más», señala el también presidente de los Tancats de la Albufera y exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia y añade que «no podemos afrontar otra campaña con pérdidas».

Este arrocero se muestra partidario de no sembrar de nuevo en 2026 con todas las consecuencias que tendría para el parque natural y para Valencia. Pero no todo el sector está de acuerdo con esta medida. «Yo comprendo y me solidarizo con los que no están de acuerdo porque hay muchas circunstancias», apunta Aleixandre pero añade que «la pregunta que yo me hago es si está dispuesto a perder dinero. No podemos sembrar para regalar. Ir al banco a endeudarse o tirar de los ahorros no es sostenible».

Y es que las pérdidas pueden ser de miles de euros para cada agricultor. En estos momentos, los arroceros están perdiendo unos diez céntimos por kilo, explica Aleixandre. Un ejemplo el arroz largo se está pagando a 31 céntimos y la cantidad para no perder dinero es 45 céntimos. El redondo (la variedad J-Sendra) se está pagando a 50 céntimos y lo mínimo para que el agricultor recupere la inversión es de 70 céntimos. Hay que tener en cuenta que hace dos años se pagaba a 70 y en 2024 a 60.

La cantidad mínima, cuenta Vicente Aleixandre, para no ir a pérdidas con el arroz 'Albufera' es 1,5 céntimos y en el caso de la variedad 'bomba' el precio tendría que ser al menos 1,8 (se paga a 1,20).

«Ha subido el gasóleo y todo ha ido de la mano», aclara. A partir de ahí se ha incrementado el precio de luz que se utiliza en los motores que en algunos casos . «El año pasado pagué 630 euros por el motor de agua. Este la cantidad prácticamente se ha duplicado y han sido 1.340 euros», apunta Aleixandre. Lo mismo ha sucedido en el Tancat del Rey donde ha pasado de 380 euros a 740.

Todos los productos utilizados por los agricultores han subido de precios. Es el caso del abono o de los insecticidas que se han disparado un 40% y los jornales otro 2%.

Por su lado, José Brú, secretario de la Cooperativa del Cristo del Palmar, denuncia que los insecticidas permitidos «no matan. Es como si no se echara ningún producto». También indica que hacer arroz «para que te paguen 31 o 32 céntimos el kilo es una ruina». Destaca que otro de los problemas a los que se enfrentan es la falta de relevo generacional. «Los jóvenes ven la situación y prefieren dedicarse a otros trabajos», explica.