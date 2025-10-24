La Junta de Personal de La Fe denuncia «el caos» en los procesos de cese e incorporación ​El documento describe un recorrido «indigno» que, «tras meses de improvisación, ha culminado obligando al personal a hacer colas de madrugada»

La Junta de Personal del Departamento de Salud Valencia La Fe, en representación de todas las organizaciones sindicales que la componen, ha presentado por registro de entrada un escrito dirigido a la Gerencia del Departamento para denunciar formalmente la «caótica y negligente gestión» en el reciente proceso de incorporación y cese de personal. En dicho escrito, se exige a la Gerencia que «asuma la gravedad de los hechos y depure responsabilidades de forma inmediata».

​El documento registrado describe un «proceso indigno» que, tras meses de improvisación, ha culminado obligando al personal a hacer colas de madrugada. La Junta denuncia la decisión de la Dirección de Enfermería, liderada por Ana María Sanz, de proceder «sobre la marcha», tal y como reconoció en una reunión previa.

​Esta «absoluta falta de transparencia», señala el escrito, convirtió la asignación de plazas en una «lotería por orden de llegada». Esto provocó que los profesionales de TCAE, el pasado 16 de octubre, se vieran «obligados a formar colas desde las 4 y 5 de la madrugada» para optar a un puesto, creando un claro «agravio comparativo» frente a otros departamentos que sí organizaron el proceso.

​La Junta de Personal subraya en su denuncia que la Dirección de Enfermería «Sí tenía la información y no la usó». Se argumenta que la dirección «sabía con total antelación qué puestos concretos y en qué servicios quedaban vacantes», ya que el personal que se marchaba a otros departamentos estaba obligado a presentar una hoja de renuncia sellada. Pese a tener este listado, «se ha preferido la improvisación».

​El escrito también acusa a la dirección de intentar «derivar la responsabilidad al servicio de personal», lo cual se califica de «rotundamente falso».

​La negligencia se ha extendido al proceso de ceses, con listados erróneos y la «dejación de funciones en la comunicación oficial». Se denuncia el extremo de que «profesionales han recibido un SMS notificando su cese 'en diferido', con fecha de días anteriores, habiendo prestado servicios después de que su contrato hubiese finalizado administrativamente».

​A este despropósito se suma un «colapso administrativo» propiciado por la Gerencia, con el puesto clave de la Subdirección Económica de Personal vacante desde junio y la exigencia a los profesionales de volver a presentar documentación que ya obraba en poder del hospital.

​La Junta de Personal ha querido dejar claro que la responsabilidad «no recae en los trabajadores y trabajadoras del servicio de personal». Se les define como «víctimas de esta desorganización», que se han visto «absolutamente desbordados», «alargando sus jornadas laborales sin ningún tipo de remuneración», a pesar de que la Gerencia podría haber compensado esas horas extra.

​El escrito concluye manifestando que, tras reunirse con la Directora de Enfermería, Ana María Sanz, «sigue sin ser consciente de la responsabilidad que ostenta y no admite errores».

​Por todo ello, la Junta de Personal exige a la Gerencia que depure responsabilidades «tanto en la figura de la Directora de Enfermería, Ana María Sanz, como en la Dirección Económica».

