Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat

Las zonas consideradas de difícil cobertura de la Comunitat tienen complicaciones para encontrar médicos dispuestos a entrar a trabajar en estos departamentos de salud, que ... están alejados de las principales ciudades. Por eso ahora Sanidad va a lanzar un concurso de méritos con más de 920 plazas destinadas a cubrir puestos de facultativos y enfermeros en ocho áreas, como son Requena, Ontinyent, Ademuz, Dénia, Orihuela, Torrevieja, Elda y Vinaroz, con el objetivo de que los pacientes de estos puntos de la región puedan estar mejor atendidos.

De ellas, la gran mayoría será para médicos, mientras que seis de cada diez puestos serán para estos ocho hospitales y cuatro de cada diez para centros de salud, consultorios y de salud mental de diversas localidades que dependen de esos departamentos. Se trata de 75 ambulatorios y consultorios que necesitan personal, así como 32 centros de salud mental y adicciones. Mediante el decreto de difícil cobertura que aprobó la conselleria, quien obtenga estas plazas se compromete a estar un mínimo de tres años en ellas y además se beneficia de incentivos económicos mejores y mayor puntuación en la bolsa de empleo. Estas plazas actualmente están vacías o hay un interino trabajando en ellas, y con este proceso serán en propiedad.

El pasado viernes Sanidad se reunió con los sindicatos en una mesa técnica para aprobar esta convocatoria de proceso selectivo por el sistema de concurso de méritos para cubrir plazas declaradas de difícil cobertura. Estas plazas corresponden a las ofertas de empleo público de los años 2023 y 2024 (con un total de 4.779 plazas) que aún están por adjudicar y ahora la conselleria ha decidido extraer de ahí esas más de 920 para dirigirlas hacia estos departamentos que más cuestan de dotar de personal por su situación geográfica. Falta todavía que se convoquen oficialmente para conocer cuándo comenzará el proceso de selección.

En la provincia de Valencia, el departamento de Requena oferta cerca de 90 plazas. De ellas, más de la mitad son para el hospital (medio centenar de médicos y 5 enfermeros), entre las que destacan los 6 cirujanos generales, 5 internistas y 4 traumatólogos que necesitan. Además, se requiere personal, tanto médicos de familia como pediatras y enfermeros para los centros de salud de Ayora, Caudete de las Fuentes, Cofrentes, Requena (cuatro médicos), Utiel, Chera o Siete Aguas, entre otros, así como 8 especialistas para el centro de salud mental de Requena.

En la zona del Rincón de Ademuz hay también seis centros de salud con necesidad de facultativos, como son Chelva, Ademuz, Calles, Casas Bajas, Torrebaja y Vallanca, que dependen del departamento Arnau de Vilanova. Y en Ontinyent se ofertan 43 plazas, 35 de ellas para el nuevo hospital (en concreto 4 cirujanos generales, 4 pediatras y 7 médicos de Urgencias, entre otros) y 6 para el nuevo centro de especialidades.

El 76% en Alicante

El grueso de estas plazas de difícil cobertura se concentra en la provincia de Alicante. Orihuela necesita más de 200 profesionales, igual Elda y Torrevieja, y Dénia unos 170. Entre estos cuatro departamentos aglutinan el 76% de esta convocatoria de concurso de méritos. En Dénia hay 14 centros de salud de localidades como Ondara, Gata de Gorgos, Pego, Teulada, Xàbia o la propia Dénia con necesidad de médicos de familia y enfermeros para atender a los pacientes, así como cinco centros de salud mental y adicciones. El hospital requiere cerca de 90 plazas, entre ellas 7 anestesistas, 6 psiquiatras y 18 facultativos de Urgencias.

En la zona de Orihuela hay 15 centros de salud con vacantes, entre los que destaca los 8 pediatras que pide Callosa de Segura y otros ocho, entre pediatras y médicos de familia, en Almoradí. También en Bigastro, Albatera, Dolores o Benejúzar hacen falta profesionales, así como en 7 centros de salud mental y conductas adictivas. Y en el hospital se demandan 12 anestesistas, 7 ginecólogos y otros 7 pediatras, además de 17 médicos de Urgencias, para un total de más de 130 plazas hospitalarias.

Todavía más (unos 150 profesionales) requieren en el hospital de Torrevieja, con vacantes en casi todas las especialidades, sobre todo 14 en Medicina Interna, 8 en Radiodiagnóstico y otras 8 en Oftalmología, además de 26 para Urgencias. Hay 11 centros de salud con necesidades de personal (Rojales, Guardamar del Segura y varios de Torrevieja) así como 4 de salud mental. Y en Elda ascienden hasta 9 los centros de salud mental y adicciones, así como 16 centros de salud en la propia ciudad y en Petrer, Sax, Villena o Novelda que requieren personal de Atención Primaria. El hospital, por su parte, oferta más de 120 vacantes de médicos y 16 de enfermeros.

En Castellón la única zona declarada de difícil cobertura es Vinaroz, con nueve centros de salud como Peñíscola, Benicarló, Morella o Càlig, entre otros. El ambulatorio de la propia Vinaroz necesita 10 facultativos entre pediatras y de familia. Y para el hospital hay unas 90 plazas, casi todas ellas de médico, con 6 ginecólogos, 7 internistas, 7 pediatras y 17 de Urgencias.