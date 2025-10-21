Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat

Los puestos del concurso de méritos requieren permanecer tres años y dan mayores incentivos económicos y puntuación en la bolsa de empleo

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Las zonas consideradas de difícil cobertura de la Comunitat tienen complicaciones para encontrar médicos dispuestos a entrar a trabajar en estos departamentos de salud, que ... están alejados de las principales ciudades. Por eso ahora Sanidad va a lanzar un concurso de méritos con más de 920 plazas destinadas a cubrir puestos de facultativos y enfermeros en ocho áreas, como son Requena, Ontinyent, Ademuz, Dénia, Orihuela, Torrevieja, Elda y Vinaroz, con el objetivo de que los pacientes de estos puntos de la región puedan estar mejor atendidos.

