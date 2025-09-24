La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital La magistrada ordena un informe forense tras solicitarlo el hijo de una anciana que residía en una residencia de Paiporta

Las víctimas de la dana podrían elevarse a 230. La jueza de catarroja encargada de la instrucción ha dictado una providencia por la que inicia un nuevo procedimiento: reconocer como fallecida en la riada a una mujer que pereció en un hospital valenciano.

La magistrada ha ordenado un informe forense sobre la muerte en el centro sanitario de la citada mujer. Ocurrió el 1 de noviembre, días después de la riada. Ha sido el hijo de la fallecida el que ha comparecido para reclamar que se considere a su madre como una nueva víctima. la mujer residía en la residencia de Paiporta en la que perdieron la vida seis internos.

