Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital
Personal de Emergencias limpian alcantarillas tras la dana en Paiporta. Txema Rodríguez

La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital

La magistrada ordena un informe forense tras solicitarlo el hijo de una anciana que residía en una residencia de Paiporta

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:39

Las víctimas de la dana podrían elevarse a 230. La jueza de catarroja encargada de la instrucción ha dictado una providencia por la que inicia un nuevo procedimiento: reconocer como fallecida en la riada a una mujer que pereció en un hospital valenciano.

La magistrada ha ordenado un informe forense sobre la muerte en el centro sanitario de la citada mujer. Ocurrió el 1 de noviembre, días después de la riada. Ha sido el hijo de la fallecida el que ha comparecido para reclamar que se considere a su madre como una nueva víctima. la mujer residía en la residencia de Paiporta en la que perdieron la vida seis internos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  5. 5 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  6. 6 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  7. 7

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  10. 10 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital

La jueza inicia el proceso para incluir como víctima 230 de la dana a una mujer muerta en un hospital