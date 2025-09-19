Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortes de tráfico en la A-7 por obras desde hoy viernes: horarios e itinerarios alternativos
Ecografía de la pequeña Escarlett facilitada por su abuela. LP

Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana

El juzgado ordena el trámite tras recibir el informe del Instituto de Medicina Legal sobre la mujer embarazada fallecida tras arrastrar el agua su camión en Riba-roja

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:11

Quizás no sea más que un papel. Una providencia en la que la jueza Nuria Ruiz Tobarra sigue con la imparable y mastodóntica maquinaria judicial en la instrucción de la causa de la dana. Una comunicación enviada ya caída la noche por el Tribunal Superior de Justicia, en un día con la justicia enfrascada en el maratoniano interrogatorio de Miguel Polo, de las muchas declaraciones efectuadas, de las no pocas certezas y quizás demasiadas dudas todavía sobre el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar en esta tragedia.

Puede que solo un trámite procesal más, después de que la magistrada reconociera que sí, que la niña que llevaba en su vientre una mujer embarazada cuando la barrancada, debía ser considerada una víctima. La número 229. Demasiadas. El caso es que Escarlett, como así debía haberse llamado la pequeña, está más cerca de ser persona.

Tal y como ha comunicado el TSJ a última hora de este viernes, la magistrada, «una vez recibido informe del Instituto de Medicina Legal, acuerda librar exhorto al Registro Civil para que inscriba a la bebé de la que estaba embarazada una víctima de la Dana». Es decir, que a todos los efectos se considere persona, aunque no naciera, a Scarlett. Quizás sólo un trámite más, sí. Pero un paso añadido en el reconocimiento y homenaje a las víctimas, otro de los caballos de batalla de la jueza de Catarroja.

La magistrada remite la orden al Registro Civil de Riba-roja, el partido judicial en el que falleció su madre. Incluso, aunque sea de manera simbólica, indica que se pregunte a la familia «los apellidos y el orden del mismo». Un trámite, sí. Pero otro gesto de dignidad y reconocimiento hacia las víctimas.

«Janine iba a ser madre soltera. Su primera hija era su ilusión y trabajaba duro por ella al volante de un camión. Ahora he perdido a las dos y sólo pido justicia». Lo decía la madre de Janine Mercado Rodríguez. La mamá de Escarlett, arrastrada por las aguas aquel terrible 29 de octubre.

«Esto trae un poco de alivio, pero queremos que se haga justicia», clamaba una destrozada Mary Rodríguez tras reconocer la jueza hace una semana a la pequeña no nacida como la víctima 229 de un drama cuya magnitud quizás se pudo reducir. Sobre eso, en la tarea de demostrar hastq qué punto eso fue así, sigue la jueza Nuria Ruiz. Y en no olvidar jamás a las víctimas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  3. 3 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  4. 4 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  5. 5

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  6. 6

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  7. 7 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  8. 8 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  9. 9 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  10. 10 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana

Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana