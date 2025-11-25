Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un mono de trabajo en el barranco del Poyo durante la reconstrucción tras la dana. EFE/KAI FÖRSTERLING

La jueza de la dana indaga a los agentes medioambientales del Consell tras declinar hacerlo con los de la CHJ

La instructora requiere a la conselleria que concrete en qué comarcas ofreció efectivos para vigilar barrancos mientras el organismo de cuenca no indica dónde estuvieron sus guardas fluviales

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Más de un año después de la dana, y con la investigación judicial para depurar posibles responsabilidades penales en su gestión ya avanzada, la jueza ... Nuria Ruiz Tobarra tiene clara su tesis: la alerta a la población llegó tarde y su contenido era erróneo, factores que impidieron salvar vidas. Bajo esta premisa, la titular de Instrucción 3 de Catarroja trata de esclarecer qué información manejaba Emergencias para tomar decisiones el 29 de octubre de 2024. Una de las fuentes para conocer el estado de los cauces son los agentes medioambientales tanto de la Conselleria de Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). De hecho, estos departamentos han centrado algunos de sus últimos autos. En ellos, la magistrada ha requerido a la Generalitat más detalles sobre el desempeño de estos efectivos mientras ha declinado indagar con mayor concreción el paradero de los del organismo de la cuenca.

