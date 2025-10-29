Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Valencia ya espera el gran funeral entre quejas contra Mazón
Tareas de limpieza en el barranco del Poyo. Irene Marsilla

La CHJ informa a la jueza que tenía a 50 agentes medioambientales vigilando barrancos, pero omite dónde

Polo señala a la jueza que dispone de 50 agentes para 45.000 kilómetros cuadrados y que efectuaron su labor de manera «itinerante» y dependiendo de las condiciones meteorológicas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:32

La magistrada de la dana acordó hace unos días una de las escasas diligencias dirigidas a conocer el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar ( ... CHJ) y, en concreto, de sus agentes medioambientales. La institución, dependiente del Gobierno central, ha remitido ahora su contestación donde sostiene que medio centenar de profesionales se dedicaron a la vigilancia de barrancos en toda la demarcación de la CHJ. Pero, ¿y qué superficie comprende? Pues más de 45.000 kilómetros cuadrados repartidos entre cinco comunidades autónomas. Este territorio, a su vez, está dividido en 42 sectores. En cada uno de ellos, con un promedio, de 995 kilómetros cuadrados ejerce un agente en solitario con un vehículo todoterreno o todocamino. No parece tampoco una gran dotación de personal.

