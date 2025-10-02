Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pradas, junto al resto de los miembros del Cecopi. LP

La jueza de la dana pide a Emergencias un informe de su actuación en el episodio de lluvias de esta semana

La Generalitat envió este domingo un Es Alert con más de diez horas de antelación

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:35

Comenta

Las diligencias de la causa de la dana siguen acumulando volumen. La magistrada ha dictado este jueves nuevas resoluciones para el avance de las pesquisas, ... centradas en lo que ocurrió el pasado 29 de octubre. Así, en una providencia aprovecha para solicitar a la la Conselleria de Emergencias que le remita un informe sobre las medidas adoptadas por el Centro de Coordinación de Emergencias ante la alerta roja por fenómenos meteorológicos de hace unos días y que dio lugar a la reemisión de un mensaje de alerta a los móviles el domingo 28 de septiembre.

