La jueza de la dana pide a Emergencias un informe de su actuación en el episodio de lluvias de esta semana

Las diligencias de la causa de la dana siguen acumulando volumen. La magistrada ha dictado este jueves nuevas resoluciones para el avance de las pesquisas, ... centradas en lo que ocurrió el pasado 29 de octubre. Así, en una providencia aprovecha para solicitar a la la Conselleria de Emergencias que le remita un informe sobre las medidas adoptadas por el Centro de Coordinación de Emergencias ante la alerta roja por fenómenos meteorológicos de hace unos días y que dio lugar a la reemisión de un mensaje de alerta a los móviles el domingo 28 de septiembre.

También acuerda unir a la causa las grabaciones aportadas por À Punt -que tuvieron entrada en el Servicio Común Procesal de los Juzgados de Catarroja el 26 de septiembre y, en el propio juzgado, ayer, 1 de octubre- y dar traslado de las mismas a las partes.

No obstante, respecto a la grabación que figura en la documentación aportada como documento número 2, la instructora precisa que se una al procedimiento exclusivamente la parte que guarda relación con la causa.

También dispone dar traslado de las grabaciones realizadas y aportadas al órgano judicial por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias, aunque pide a dicha productora que le complete la información con indicación de la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo.

Por otro lado, la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) ha emitido una diligencia de ordenación en la que se fijan fechas para varias testificales entre los meses de noviembre y diciembre.

En concreto, están citados a declarar como testigos a partir del día 11 de noviembre y hasta el 17 de diciembre la responsable de comunicación de Emergencias de la Generalitat, el jefe del equipo técnico de atención del teléfono 112, un supervisor de ese servicio, un coordinador de prevención de Emergencias, una trabajadora de la empresa Ilunion, un perito y la exjefa de gabinete de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas.