Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja siete ganadores y reparte más de 92.645 euros
La exconsellera Salomé Pradas, el día que acudió a declarar a la Ciudad de la Justicia. Irene Marsila

La jueza de la dana debe elaborar un informe de su actuación para la investigación del Poder Judicial

El promotor de la Acción Disciplinaria reclama siempre estas alegaciones cuando se abren diligencias informativas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:14

Existe una derivada -de aparente escaso recorrido- que avanza en paralelo a la investigación de la dana. Se trata de las diligencias informativas del ... Poder Judicial abiertas a raíz de las quejas que los dos investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, presentaron por determinadas actuaciones de la magistrada. La jueza deberá elaborar un informe para el promotor de la Acción Disciplinaria, el encargado de este expediente, donde explique su actuación y/o responda a algunos de los argumentos esgrimidos por las partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  9. 9

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  10. 10

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza de la dana debe elaborar un informe de su actuación para la investigación del Poder Judicial

La jueza de la dana debe elaborar un informe de su actuación para la investigación del Poder Judicial