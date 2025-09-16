La jueza de la dana debe elaborar un informe de su actuación para la investigación del Poder Judicial

Existe una derivada -de aparente escaso recorrido- que avanza en paralelo a la investigación de la dana. Se trata de las diligencias informativas del ... Poder Judicial abiertas a raíz de las quejas que los dos investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, presentaron por determinadas actuaciones de la magistrada. La jueza deberá elaborar un informe para el promotor de la Acción Disciplinaria, el encargado de este expediente, donde explique su actuación y/o responda a algunos de los argumentos esgrimidos por las partes.

La reacción de los dos imputados carece, en principio, de argumentos para aventurar que la queja termine en un expediente. Buena parte del escrito de los letrados está basado en cuestiones jurisprudenciales, es decir, que deberían ser abordadas por la Audiencia a través de los correspondientes recursos. Parece que sólo la supuesta participación del magistrado de la jueza de la dana en la instrucción sería material que, de confirmarse, armaría un expediente.

En cualquier caso, hay que esperar a la decisión del promotor de la Acción Disciplinaria. Una de las consecuencias de la apertura de unas diligencias es que la magistrada deberá elaborar el citado informe. Se desconoce si ya lo ha presentado o todavía no está elaborado. El procedimiento es de carácter reservado. Pero las alegaciones del magistrado es una condición obligatoria del proceso.

La investigación judicial, por otra parte, siguió dando pasos adelante. Uno de ellos, por ejemplo, fue el recurso presentado por la acusación que ha sido expulsada del procedimiento por, según la jueza, mantener una posición ambigua, favorable a las tesis de las defensas. El letrado lamenta en su recurso «las valoraciones subjetivas y descalificaciones personales que exceden el marco procesal».

La jueza, por su parte, solicitó este martes diferente información. Las pesquisas suman cerca de nueve meses y todavía faltan decenas de testigos por comparecer ante la titular del juzgado. La instructora sigue acumulando información y datos para aclarar los acontecimientos de la tarde del 29 de octubre.

La instructora ha solicitado a Emergencias que aporte la instrucción técnica de la APP de avisos y del sistema Es Alert, texto de las alertas del 28 y 29 de octubre de 2024, y copia de los SMS remitidos a grupos permanentes/sectoriales sobre el avance de la emergencia. A Tragsa, por ejemplo, reclama un informe sobre el cumplimiento de la orden de la Agencia Valenciana de Seguridad sobre el hecho de mantener recursos y personal en modo de prevención.

La magistrada ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los datos de lluvias en la cuenca del Barranco del Poyo y las zonas de influencia (barranco de la Horteta, Pozalet, Gallego y Pelos) durante los días previos a la dana, así como la accesibilidad pública de estos datos, mapas de probabilidad de la AEMET, y la información sobre la disponibilidad de esta documentación para la sala de emergencias del 112. La instructora quiere profundizar en la línea de si los dos investigados disponían de información suficiente para prevenir la tragedia y no actuaron conforme a los datos.

De igual modo, la jueza pregunta a la Fiscalía para que informe acerca de la solicitud de un informe del departamento de informática de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) para que se recojan el número de entradas o visitas, desde los diferentes ordenadores de la misma, en las direcciones IP de las webs del SAIH (el sistema de control de los barrancos), Aemet, Avamet y Puertos del Estado.