Emergencias admite disponer de otro vídeo del Cecopi y se lo ofrece a la jueza de la dana

Emergencias también dispone de algunos momentos grabados del Cecopi del 29 de octubre. Así lo ha deslizado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en ... declaraciones a los medios de comunicación este lunes. De hecho, Valderrama aseguró que si la jueza que investiga la gestión de la dana pidiese «recursos periodísticos» de las imágenes grabadas en el Cecopi el día de la tragedia, el pasado 29 de octubre, la Generalitat mostrará «máxima transparencia y colaboración». Por tanto, el conseller confirmaba que las imágenes existen, aunque no se conoce ni los momentos en los que se tomaron o la relevancia de las mismas.

Al igual que À Punt tuvo momentos para grabar supuestos mudos de la reunión que trataba de medir la magnitud de la tragedia, la productora de Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias SGISE (pertenenciente a la conselleria de Emergencias) también tiene captados en vídeo algunos de los fragmentos del encuentro.

De esta manera, el conseller ha querido recalcar que «si la jueza pidiese algún recurso, por supuesto, máxima transparencia y colaboración». Del mismo modo, el conseller reiteraba: «si hay una solicitud de la jueza al respecto, se trasladará esta información y se buscarán estos recursos para ponerlo a disposición».

Y es que, Valderrama ha mostrado su total disposición a enviar el material que la jueza le requiera en cualquier momento. El titular de Emergencias ha mostrado «máximo respeto» al procedimiento judicial. «Siempre hemos sido colaboradores, transparentes y, cuando se nos ha solicitado algún informe, lo hemos remitido en plazo y forma», ha asegurado.

Aún así, el conseller ha querido recalcar que ante esta situación, «es importante no confundir a la ciudadanía». Valderrama matizaba que el Cecopi como tal, la reunión que trataba de gestionar la emergencia, no se grabó de principio a fin. El conseller reclamaba «ser muy claros y transparentes respecto a lo que es el Cecopi y si se graba o no». A este respecto, Valderrama ha señalado que «el Cecopi nunca se ha grabado, ya que no es un órgano colegiado». El líder de Emergencias ha explicado que al no estar colegiado no existe obligación de grabar el contenido de las reuniones ni de levantar actasde todo lo que se trabaje.

Por tanto, Valderrama insistía en que «hay unos recursos periodísticos» antes de empezar la reunión. «Son unas grabaciones que se producen, pero son meramente recursos periodísticos, no es una grabación del Cecopi», ha aclarado. Además, al ser preguntado por el momento en el que se enteró de la existencia de dichas grabaciones, así como si tiene conocimiento del contenido de las mismas, el conseller aclaraba que ha visto las imágenes en los medios, pero que no ha «visualizado» el bruto del que dispone la conselleria y que no tiene más información al respecto: «Solamente que hay recursos audiovisuales para, periodísticamente, ser utilizados». También ha indicado que ese día él no estuvo en el Cecopi, pues en aquel entonces ni siquiera formaba parte del Consell. Valderrama sustituyó a Salomé Pradas cuando Mazón reestructuró su Gobierno.

Por otro lado, el conseller se ha mostrado confiado al ser preguntado sobre si dichas imágenes las habrá conservado su conselleria. Además, Valderrama ha añadido que desconoce por qué han transcurrido diez meses hasta tener conocimiento de estos recursos, al tiempo que ha insistido en que «lo importante es saber que siempre que hay una reunión hay recursos periodísticos» y que «en este caso no hay una grabación del Cecopi».

Cuestionado por la relevancia en el proceso judicial de esas imágenes previas a la reunión, Valderrama ha reiterado que lo desconoce y que «muchas veces hay una grabación en mudo antes de empezar una reunión».

«A veces se entra a hacer una grabación como un recurso periodístico, pero no sé qué relevancia tiene la investigación», ha esgrimido.