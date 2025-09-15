Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid
Fotografía de la sala donde se reunió el Cecopi el pasado 29 de octubre. LP

Emergencias admite disponer de otro vídeo del Cecopi y se lo ofrece a la jueza de la dana

El conseller Valderrama confiesa que tiene fragmentos de la reunión registrados por una productora pero aclara que no se grabó el encuentro en su totalidad

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:26

Emergencias también dispone de algunos momentos grabados del Cecopi del 29 de octubre. Así lo ha deslizado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en ... declaraciones a los medios de comunicación este lunes. De hecho, Valderrama aseguró que si la jueza que investiga la gestión de la dana pidiese «recursos periodísticos» de las imágenes grabadas en el Cecopi el día de la tragedia, el pasado 29 de octubre, la Generalitat mostrará «máxima transparencia y colaboración». Por tanto, el conseller confirmaba que las imágenes existen, aunque no se conoce ni los momentos en los que se tomaron o la relevancia de las mismas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  5. 5 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  6. 6

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  7. 7 El autor material del tiroteo de Alfafar se entrega en la Comandancia
  8. 8 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  9. 9 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  10. 10

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Emergencias admite disponer de otro vídeo del Cecopi y se lo ofrece a la jueza de la dana

Emergencias admite disponer de otro vídeo del Cecopi y se lo ofrece a la jueza de la dana