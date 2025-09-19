Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El presidente de la CHJ ante la jueza: «Nunca dije que Forata se iba a romper. Pero la consellera no tomaba medidas. Fue muy tenso»
Una reunión del Cecopi. LP

La jueza de Catarroja da tres días a À Punt y a Emergencias para que le entreguen las grabaciones del Cecopi del 29 de octubre

La magistrada responde a las reticencias legales de la televisión en que hay un proceso penal en marcha con 229 muertos e insiste en que puede haber contradicciones con lo manifestado en sede judicial

Manuel García

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:06

La titular del juzgado 3 de Catarroja ha requerido en sendos autos tanto a À Punt como a Emergencias a que les aporten las grabaciones ... de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024 de las que dispongan y les ha dado un plazo de tres días. La jueza recuerda que el pasado miercóles 17 recibió un escrito de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana en la que señalaba que «habiéndose recibido requerimiento con fecha de 16 de septiembre de 2025 por el que se solicita que se manifieste si se mantiene el ofrecimiento de aportación de grabaciones (de audio o de imagen, o ambas) de la cobertura de la DANA, y de manera específica, de la reunión del CECOPI que tuvo lugar el día 29 de octubre de 2024; dentro del plazo legal concedido al efecto y en la debida forma, se viene a dar puntual cumplimiento al mismo manifestando lo siguiente:

