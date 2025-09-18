Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lafuente gana peso para liderar la alternativa a Navarro al frente de la patronal
Eefectos de la Dana en una calle. LP

La comisión de Les Corts sobre la dana se reanudará el día 30 con declaraciones de técnicos y sin fecha para las víctimas

El PP cree que antes se debe «poner en contexto» lo que ocurrió el 29 de octubre y PSPV y Compromís lamentan la lentitud del proceso

Manuel García

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:49

Los técnicos seguirán teniendo prioridad y las víctimas deberán esperar su turno. Han pasado 79 días desde la última vez en que se reunieron y ... la comisión de investigación de la dana en les Corts sigue avanzando a paso lento. Desde el 1 de julio no había habido un encuentro de sus miembros y este jueves se han visto las caras de nuevo sin muchos avances concretos. Uno de ellos es que la reanudación de las sesiones será el próximo martes 30 a las 10:30 de la mañana con las declaraciones de los técnicos. Eso sí, las víctimas tendrán que esperar y desconocen cuándo podrán realizar sus aportaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  7. 7 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  8. 8

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  9. 9 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  10. 10 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La comisión de Les Corts sobre la dana se reanudará el día 30 con declaraciones de técnicos y sin fecha para las víctimas

La comisión de Les Corts sobre la dana se reanudará el día 30 con declaraciones de técnicos y sin fecha para las víctimas