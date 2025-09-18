La comisión de Les Corts sobre la dana se reanudará el día 30 con declaraciones de técnicos y sin fecha para las víctimas

Los técnicos seguirán teniendo prioridad y las víctimas deberán esperar su turno. Han pasado 79 días desde la última vez en que se reunieron y ... la comisión de investigación de la dana en les Corts sigue avanzando a paso lento. Desde el 1 de julio no había habido un encuentro de sus miembros y este jueves se han visto las caras de nuevo sin muchos avances concretos. Uno de ellos es que la reanudación de las sesiones será el próximo martes 30 a las 10:30 de la mañana con las declaraciones de los técnicos. Eso sí, las víctimas tendrán que esperar y desconocen cuándo podrán realizar sus aportaciones.

Vicente Betoret, vicepresidente de la comisión y miembro del PP, ha justificado el hecho de que comparezcan antes los técnicos que las víctimas «porque entendemos que hay que poner primero un contexto de lo que ocurrió ese día, de por qué ocurrió y con ese contexto entiendo que todos los comparecientes que vengan después tendrán más información a la hora de comparecer e incluso de preparar su propia comparecencia».

Con respecto a cuándo podrían comparecer las víctimas de la dana, no supo poner plazos: «Esa información yo no la tengo porque no lo hemos acordado. A partir del 30 se lo diré cuando tengamos otra mesa y sepamos lo que vamos a convocar. Lo demás es especular y yo creo que la especulación no es buena».

Lo que sí se hará es enviar un acuse de recibo a las asociaciones de víctimas que han pedido comparecer para pedirles que concreten qué persona será su portavoz en cada caso.

Además, Betoret ha señalado que falta documentación tanto de la Generalitat como del Estado. Algunos, debido al volumen de información que tenían que aportar han pedido una ampliación del plazo y otros no han contestado. En concreto, ha detallado que han pedido un informe de lo que ha llegado y de lo que no, por lo que no pudo concretar a qué documentación se refería.

Sin calendario de sesiones

Por su parte, la diputada socialista Alicia Andújar ha recordado que, por parte de su grupo, se había propuesto un calendario de sesiones hasta finales del mes de diciembre pero esta propuesta se ha votado y ha sido rechazada: «No se ha considerado oportuno por parte del Partido Popular y Vox que se fijara ya a priori un calendario de sesiones al que atenerse y por tanto la próxima sesión después del día 30 no podemos concretar cuándo se va a a producir. Lo lamentamos mucho porque por nuestra parte se había propuesto ya un calendario de sesiones».

Andújar ha recordado que su formación siempre ha solicitado que las primeras que tenían que comparecer a dar su versión eran las víctimas: «Se ha propuesto de nuevo por el Grupo Socialista y de nuevo el Partido Popular y Vox han considerado que deben ser los técnicos, los expertos, los que sigan compareciendo». Para la diputada socialista, «esto no es una novedad. Nos costó mucho que se incluyera a las asociaciones de víctimas en el Plan de Trabajo y lo que estamos viendo y yo lo percibo en cada reunión de la mesa es que hay una intención clara de dilatar al máximo la comparecencia y que se escuche la voz de las víctimas en Les Corts Valencianes».

Sobre la posible intencionalidad de esta decisión, Andújar ha respondido que eso deberá responderlo el PP: «Por parte de la Generalitat Valenciana no se ha aportado ninguna documentación de lo que se acordó en el plan de trabajo. Aemet, la CHJ, Adif y la Universidad Politécnica sí lo han hecho, pero la Generalitat Valenciana no ha aportado ninguna documentación. Si no la aportan y no quieren oír a las víctimas son todo maniobras dilatorias para evitar que esta comisión llegue a conocer la verdad de lo que pasó».

Presa de Buseo

Los socialistas han recordado, por otra parte, que ese día 30 se votarán diversas solicitudes de ampliación del plan de trabajo. En concreto, por su parte se ha solicitado la incorporación de los informes que se han presentado por parte de la Conselleria de Agricultura en el procedimiento judicial, informes relacionados con la situación de la presa de Buseo.

Andújar ha recordado que la presa de Buseo es titularidad de la Generalitat Valenciana «y a la vista de esos informes sabemos que ese día no hubo ningún tipo de vigilancia ni control sobre la presa. Por tanto, hemos solicitado la ampliación de trabajo para del Plan de Trabajo para que se incorporen esos informes y también para que comparezca a dar cuenta el conseller Miguel Barrachina y también el director de explotación de la presa».

Compromís lamenta que haya pasado un año

Por su parte, desde Compromís, Isaura Navarro ha señalado que le genera «una profunda tristeza el hecho de que este 18 de septiembre se convoque una mesa para el día 30, por lo que se ha perdido todo el mes y no haya todavía un calendario. Además, la comisión no va a empezar, casi a un año de la fatídica Dana, con la comparecencia de las asociaciones de víctimas que lo han solicitado. Asociaciones de víctimas que están incluidas porque la presión fue tan fuerte que PP y Vox no tuvieron más remedio que incorporarlas y ahora que están se les vuelve a dar la espalda cuando sería lo más digno que se iniciara la comisión de investigación con su comparecencia. Pero seguimos así sin calendario, vamos a llegar a el año de la Dana y esta comisión prácticamente no ha arrancado, es una absoluta vergüenza y de verdad que me produce una grandísima tristeza».