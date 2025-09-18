Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las protestas por la gestión de la dana en Catarroja. IVÁN ARLANDIS

Dos marchas desde Valencia y Paiporta volverán a pedir la dimisión de Mazón por la dana

La undécima protesta por la gestión de la riada será el 28 de septiembre y ambas manifestaciones confluirán en el puente de la Solidaridad

S. V.

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:43

La undécima protesta por la gestión política de la dana del pasado 29 de octubre, en la que se volverá a pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tendrá dos marchas simultáneas que arrancarán desde Valencia y Paiporta para confluir en el puente de la Solidaridad.

La nueva manifestación tendrá lugar el próximo domingo 28 a las 18:00 horas y arrancará desde la residencia Savia de Paiporta y La Rambleta de Valencia, en el cruce entre las calles Bulevar Sur y Pío IX.

Además, desde las entidades convocantes aseguran que la manifestación programada para el mes de octubre, el aniversario de la tragedia, tendrá lugar el sábado día 25, a las 18:00 horas, con el recorrido todavía por determinar. Cabe recordar que el día 29 es la fecha para la celebración del funeral de Estado en honor a las 229 víctimas mortales de la dana.

